Portugal eindigt derde en stoot door na penaltydrama tegen Frankrijk

Vier doelpunten, waarvan drie strafschoppen. Frankrijk en Portugal hielden elkaar in de Puskas Arena in evenwicht in de laatste groepswedstrijd op het EK voetbal, doelpuntenmakers Ronaldo en Benzema deden hetzelfde en namen alle treffers voor hun rekening: 2-2. Voor Frankrijk volstond een puntendeling voor de groepswinst, Portugal mag zich opmaken voor een topduel met onze Rode Duivels.

Dolle pret, zo’n EK in twaalf verschillende landen. Een paar duizend Hongaren die in Boedapest, tijdens de match tussen Portugal en Frankrijk, uit het niets beginnen te juichen. De reden: Hongarije dat op een 0-1-voorsprong was gekomen tegen Duitsland … zo’n zevenhonderd kilometer verderop in München. Alsof het systeem met de beste derdes nog niet ingewikkeld genoeg was. Vlak voor het halfuur viel er ook in Boedapest eindelijk écht iets te beleven. Hugo Lloris voelde zijn moment gekomen om te laten zien dat hij klaar is voor de knock-outfase. Op een Portugese voorzet bokste de Franse goalie Danilo Pereira vol op het hoofd, waarna ref Lahoz volkomen terecht naar de stip wees. Een kolfje naar de hand van Cristiano Ronaldo, die zo zijn vierde treffer in drie matchen op dit EK lukte.

De Fransen speelden ook na de tegengoal bijzonder weinig klaar. Toch kwamen Les Bleus vlak voor rust gevleid op gelijke hoogte. Na een wel erg lichte duw van Nelson Semedo in de rug van Kylian Mbappé wees Lahoz weer naar de stip. Wat Ronaldo kan, kan ik ook, dacht Karim Benzema. De Fransman, die op dit EK zijn comeback in de nationale ploeg maakte na een afwezigheid van bijna zes jaar, eiste de penalty op en bracht zijn ploeg op 1-1. De eerste voor Benzema op dit EK. Alles te herdoen voor de Portugezen na rust.

Zo mak de Fransen begonnen aan de eerste helft, zo vurig startten ze aan de tweede. Met een knappe steekpass stuurde Pogba Benzema al na twee minuten de diepte in. De spits van Real Madrid twijfelde niet en bracht Frankrijk op voorsprong. Enkele maanden voor zijn comeback liet Benzema zich nog laatdunkend uit over Olivier Giroud, de man die hem tijdens zijn afwezigheid verving. ‘Je vergelijkt de Formule 1 ook niet met karten’, repliceerde Benzema toen zijn mening over Giroud gevraagd werd. Gevreesd werd dat die uitspraken weleens voor wrevel zouden kunnen zorgen in de Franse kleedkamer. Alleen bleek Didier Deschamps met een ander probleem te zitten. Tegen Duitsland en Hongarije kwam Benzema maar niet tot scoren en speelde hij nog eens erg matig ook. De F1-wagen sputterde, maar met een dubbelslag tegen Portugal heeft Big Benz zijn motor net op tijd in gang gekregen.

Drie strafschoppen

Alleen bleken de twee goals van Benzema niet genoeg om ook de zege tegen Portugal veilig te stellen. Op het uur kreeg de thuisploeg opnieuw een strafschop nadat Jules Koundé een voorzet tegen de hand geschoten kreeg. Cristiano Ronaldo twijfelde niet en trapte zijn tweede van de avond tegen de touwen. Zijn vijfde treffer op dit EK, zijn 21ste treffer op een groot toernooi. De Portugese ster onttroont zo Miroslav Klose (19) en is de beste Europese schutter ooit op alle EK’s en WK’s.