Duitsland pas in slotfase naast Hongarije en naar 1/8ste finales

Duitsland is aan een blamage ontsnapt. Het kwam tegen Hongarije tot twee keer toe op achterstand, maar mag dankzij een late 2-2-gelijkmaker van Leon Goretzka alsnog naar de volgende ronde. Hongarije blijft met lege handen achter, maar heeft zich in de ‘groep des doods’ geweerd als een duivel in een wijwatervat.

Over het politieke luik van de wedstrijd was vooraf veel inkt gevloeid en ook vlak voor de aftrap stond de regenboogvlag nog centraal. Pas nadat een man tijdens het Hongaarse volkslied werd weggeleid nadat hij met een regenboogvlag voor de spelers kwam lopen, kon de aandacht op het sportieve luik. Duitsland wist wat het moest doen: niet verliezen en de volgende ronde was binnen. Tegen het ‘zwakke broertje’ mocht dat geen probleem vormen.

Of toch? In tegenstelling tot Frankrijk en Portugal hadden de Duitsers dan ook nog eens het voordeel dat Hongarije voor het eerst dit toernooi buiten Boedapest moest spelen. Dus geen 60.000 uitzinnige Hongaren om hen vooruit te stuwen. Al voelden de Magyaren zich ook in München snel thuis, want na tien minuten gebeurde wat niemand verwachtte: Adam Szalai zette de Hongaren op voorsprong. Hummels en Ginter lieten een zee van ruimte. De aanvoerder van de Hongaren maakte er gretig gebruik van en kopte de afgemeten voorzet van Sallai voorbij een kansloze Neuer. De eerste keer dat de Hongaren de oversteek maakten, was het meteen prijs.

Niet dat Duitsland er veel tegenover zette. Nee, Kimmich had het in de openingsfase wel eens geprobeerd vanuit een scherpe hoek, maar voor meer gevaar van Die Mannschaft was het wachten tot halverwege de eerste helft. Het waren dan ook nog eens de verdedigers die het moesten doen. Eerst Hummels en meteen daarna Ginter waagden hun kans. Allebei zonder succes. De kopbal van Hummels belandde op de lat, terwijl het kattenpootje van Ginter te slap was om Gulasci te verontrusten. Het was evenwel een schaarse opflakkering, want veel maakten de Duitsers niet klaar. Ze omsingelden de Hongaren wel rond hun zestien, maar verder dan pasjes breed en achteruit kwamen de Duitsers niet. Gulasci moest amper in actie komen.

Meer zelfs: het waren de Hongaren die op de tegenaanval voor het grootste gevaar zorgden. Joachim Löw stond er maar beteuterd bij. Het contrast met de indrukwekkende prestatie tegen Portugal kon bij de Duitsers niet groter zijn. Robin Gosens en Joshua Kimmich, die na de vorige wedstrijd zo bejubeld werden, waren onzichtbaar.

Zelfde spelbeeld

Jögi Löw had werk in de rust. Want zonder ommekeer in de tweede helft, zat het toernooi van Duitsland, en tevens de ambtstermijn van Löw als Duits bondscoach erop. Veel zoden leek zijn praatje bij de rust niet aan de dijk gebracht te hebben, want het spelbeeld bleef ongewijzigd. Aangezien de Duitsers het zelf niet klaarspeelden, was de opluchting groot toen het nieuws doorsijpelde dat Frankrijk op voorsprong gekomen was tegen Portugal. Daardoor werd Duitsland op basis van het onderlinge duel tegen Portugal (4-2-winst) virtueel derde. Al was de vreugde van korte duur, want tien minuten later hingen de bordjes in die andere wedstrijd opnieuw gelijk. Duitsland moest het toch opnieuw zelf doen. Alleen kwamen de Duitsers maar niet tot kansen. Het ging te traag, te steriel. Het kwam ook uitstekend weg wanneer Sallai een vrije trap tegen de paal mikte. Een zucht van opluchting ging door het stadion.

Van hemel naar hel en terug

Maar dan viel toch plots uit het niets de gelijkmaker. Gulasci zat er op een hoge bal helemaal naast en Havertz kon gelijkmaken. Leek de hemel helemaal op te klaren voor de Duitsers na die levensbelangrijke gelijkmaker, viel die amper een minuut later keihard op hun hoofd. Net als bij de 0-1 liet de Duitse defensie zich op een hoge bal kinderlijk eenvoudig ringeloren en zo kon Schäfer voor de 1-2 zorgen. Onwaarschijnlijk. Thomas Müller, die net was ingevallen bij de Duitsers, kon het niet geloven. De Hongaren in de zevende hemel. Duitsland moest nu echt wel gaan komen. Een scenario zoals op het WK in 2018 doemde op. Ook toen liep het in de laatste groepswedstrijd immers fout na een nederlaag tegen Zuid-Korea.

De Duitsers waren de uitschakeling nabij, want kansen waren er eigenlijk niet meer. Uit het niets was daar evenwel Leon Goretzka. De middenvelder kreeg een afvallende bal voor de voeten en knalde de bal staalhard voorbij Gulasci. Op de valreep flikten de Duitsers het dan alsnog. Het cliché werd nog maar eens bevestigd: met de Duitsers ben je nooit klaar. In de volgende ronde komt Duitsland uit tegen Engeland. Daar zal het toch een heel pak beter moeten, want overtuigen deden de Duitsers allesbehalve. Als slotakkoord nog een eervolle vermelding voor Hongarije, want in deze zware groep verkocht het zijn huid heel duur.