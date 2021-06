Van Quickenborne wil veroordeelde Sabbe weg als procureur

Bij Justitie wordt gezocht naar een elegante manier om Johan Sabbe, die vorige week werd veroordeeld voor seksueel ongewenst gedrag en aanranding, opzij te schuiven.

‘De vraag stellen of een persoon na een dergelijke veroordeling, als ze definitief is, nog het morele gezag heeft om een dergelijke maatschappelijk belangrijke en publieke functie uit te voeren, is ze wellicht beantwoorden. We bekijken in alle discretie hoe we dat in de praktijk kunnen omzetten voor betrokkene.’

Minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) was woensdag in de ­Kamer voorzichtig maar duidelijk toen hem gevraagd werd of de Gentse procureur Johan Sabbe (59) kan aanblijven als procureur des konings in Gent. Sabbe werd vorige week ver­oordeeld wegens seksueel ­ongewenst gedrag op het werk en aanranding van de eerbaarheid van zijn chauffeur. De rechter ontzette hem evenwel niet uit zijn ambt. Achter de schermen wordt nu blijkbaar gezocht naar een elegante ­manier om Sabbe opzij te schuiven.

De advocaat van Sabbe, ­Filip van Hende, ­wou gisteren niet reageren op de uitlatingen van de minister. De procureur heeft tot vandaag geen cassatieberoep tegen de veroordeling aangetekend.