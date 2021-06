Zware topaffiche voor Duivels: Ronaldo versus Romelu

Cristiano Ronaldo versus Romelu Lukaku. De koning van Milaan versus de wereldster van Juventus. Met het sterke Portugal als tegenstander van de Rode Duivels wordt de achtste finale een topaffiche om naar uit te kijken.

Kan het nog zwaarder? Achtste finale tegen Portugal, kwartfinale tegen Italië, halve finale tegen Frankrijk en de finale tegen Duitsland, Engeland, Spanje of een andere klepper (Nederland?). Dat is het loodzware parcours dat de Rode Duivels moeten afwerken als ze zich op 11 juli tot Europees kampioen willen kronen. Net als op het WK in Rusland komen de Rode Duivels dus veruit in de zwaarste tabelhelft terecht.

Alleen als groep E geen beste derde opleverde en groep F wel, konden de Rode Duivels uitkomen tegen de derde uit de gevreesde ‘Groep des Doods’. En dat was net wat gisteren gebeurde. Door de nederlaag van Polen tegen Zweden en de vernedering van Slovakije door Spanje, wisten de Duivels al vroeg op de avond dat (behoudens een mirakel) hun tegenstander Portugal, Frankrijk of Duitsland zou worden.

Toernooiploeg

Dat werd gisterenavond dus Portugal, de aftredende Europees kampioen. Een absolute topaffiche die zondagavond om 21 uur niet zal worden gespeeld in het stadion van FC Sevilla of stadsgenoot Betis, maar in La Cartuja, een arena van 60.000 plaatsen die gebouwd is voor het WK atletiek van 1999. Voor het zover is, zullen er wellicht nog ­liters inkt vloeien over de broeierige hitte in Sevilla, het gebrek aan sfeer en de veel te kort gemaaide grasmat in het stadion.

Maar veel belangrijker dan dat zijn de sportieve gevolgen van deze ‘loting’. Portugal is namelijk een toernooiploeg met tal van sterren, die geen enkele ploeg graag op zijn pad tegenkomt. Een ploeg met niet ­alleen wereldster Cristiano Ronaldo in zijn rangen, maar ook met een hele rist jongere opkomende sterren. Op zijn 36ste is de aanvaller van Juventus zelfs niet meer de meest waardevolle speler in de selectie van de Portugezen. Tegenwoordig moet CR7 (de bijnaam van Ronaldo) ploegmaats als Bruno Fernandes (Manchester United), ­João Felix (Atletico Madrid), Bernardo Silva en zelfs verdediger Ruben Dias (allebei Manchester City) voor zich dulden. Maar ook Moutinho, Pepe en Renato Sanches zullen ongetwijfeld ook een belletje bij u doen rinkelen.

Tactische blunder

Maar om het verschil te maken, wordt er toch nog altijd richting Ronaldo gekeken. Met drie goals en één assist is hij zelfs de meest productieve speler op dit EK. De zwakte van Portugal ligt dan ook niet vooraan, wel achteraan.

Santos is nochtans een defensieve coach, maar wel een die niet graag wisselt en liever vasthoudt aan zijn gebruikelijke opstelling. Met als resultaat een 5–2-nederlaag tegen Duitsland, hoofdzakelijk veroorzaakt door een tactische blunder. Santos speelde tegen Duitsland de hele wedstrijd met vier verdedigers tegen vijf aanvallende spelers, waardoor de Duitse linker ‘wingback’ Gosens zeeën van ruimte kreeg en het verschil maakte. Benieuwd of Santos diezelfde fout maakt tegen Thorgan Hazard of Thomas Meunier of met tegenzin dan toch van systeem wisselt. Tegen Frankrijk deed hij dat alvast niet. Al dropt hij na tonnen kritiek gisteren onder meer wel ­Renato Sanches in de basis, die goed inviel tegen de Duitsers.

Lukaku versus Pepe?

Nadeel is wel dat Portugal een heel ge­slepen ploeg heeft, met spelers die niet zullen nalaten om bij een voorsprong geniepige fouten te maken, tijd te winnen en het tempo uit het spel te halen. Net als Argentinië deed in de kwartfinale tegen de Rode Duivels op het WK in Brazilië en Frankrijk in de halve finale op het WK in Rusland. En wellicht zullen de Portugezen ook beter ­bestand zijn tegen de hitte in Sevilla.

Maar tegen deze Portugese ploeg liggen zeker kansen. Want dit is niet alleen een duel tussen twee topscorers op dit EK: Romelu Lukaku (3) versus Cristiano Ronaldo (5) – die gisteren tegen Frankrijk nog twee penalty’s scoorde , maar ook van de 28-jarige reus en snelheidsduivel Lukaku tegen de oudste verdediger van dit EK: de 38-jarige Pepe. Nog altijd beenhard en razend sluw. En hoewel hij in de achtste finales van de Champions League met Porto tegen Juventus nog indruk maakte door landgenoot Cristiano Ronaldo in zijn broekzak te steken, toch niet meer zo snel als vroeger. Benieuwd of de Rode Duivels daar straks kunnen van profiteren. Met assistkoning Kevin De Bruyne als ideale foerier voor Lukaku moet dat zeker lukken.

Overzicht 1/8ste finales

Zaterdag 26 juni

Wales-Denemarken (18:00, Amsterdam)

Italië-Oostenrijk (21:00, Londen)

Zondag 27 juni

Nederland-Tsjechië (18:00, Boedapest)

België-Portugal (21:00, Sevilla)

Maandag 28 juni

Kroatië-Spanje (18:00, Kopenhagen)

Frankrijk-Zwitserland (21:00, Boekarest)

Dinsdag 29 juni

Engeland-Duitsland (18:00, Londen)

Zweden-Oekraïne (21:00, Glasgow)