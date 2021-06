‘Koning van de antivirus’ McAfee dood aangetroffen in cel

De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee (75) is dood aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Alles wijst op zelfmoord, bevestigt het ministerie van Justitie een bericht in de Spaanse krant El Mundo woensdagavond. Nog maar enkele uren geleden hadden Spaanse rechters beslist dat hij werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

De beroemde computertovenaar en antivirusexpert, maar ook yogaleraar, wapenfreak, opruier, voortvluchtige in een moordzaak en tweevoudig presidentskandidaat is niet meer. John McAfee (75), het brein achter de antivirussoftware die de laatste decennia op vele miljoenen computers draaide, zou er liever zelf een eind aan hebben gemaakt, dan uitgeleverd te worden aan de Amerikaanse autoriteiten, die hem willen vervolgen voor belastingontduiking.

Belastingen ‘illegaal’

Bij uitlevering aan de Verenigde Staten riskeerde McAfee vijf jaar cel. De man zou tussen 2014 en 2018 geen belastingaangifte hebben ingediend. Hij zou miljoenen dollars die hij verdiende met een waaier van activiteiten, van speeches tot de promotie van cryptomunten, nooit hebben aangegeven. Huizen, auto’s en een jacht zou hij op naam van anderen hebben laten zetten, weet het persagentschap Bloomberg.

Het was McAfee zelf die in een reeks bizarre tweets, niet zonder trots, stelde dat hij al acht jaar geen belastingbrief meer had ingevuld. Volgens hem zijn belastingen ‘illegaal’ en werd hij door de Amerikaanse fiscus geviseerd. In oktober vorig jaar werd hij op de luchthaven van Barcelona aangehouden door de politie toen hij op doorreis was naar Istanbul. Sindsdien zat hij in de gevangenis.

Zo verwijder je McAfee software

John McAfee maakte fortuin door eind jaren 80 een antivirusbedrijf te stichten dat zijn naam droeg. Het werd een doorslaand succes: begin jaren 90 was er amper een computer te vinden waar géén McAfee-antivirussoftware op draaide. Enkele jaren later, in 1994, verkocht hij zijn aandelen in het bedrijf.

Als multimiljonair startte hij nog een aantal minder succesvolle ondernemingen, en hij werd steevast als beveiligingsexpert gevraagd door talloze media. Toch waren het vooral zijn fratsen die hem over de tongen deden gaan. Zo postte hij in 2013 een filmpje online waarin hij uitlegt hoe je McAfee antivirussoftware van je computer kunt verwijderen. In die vijf minuten durende video steekt hij een joint aan met een bankbiljet, snuift hij coke en laat hij zich betasten door schaars geklede, rondborstige vrouwen die hem ook een lapdance geven. Dan neemt hij een pistool en schiet een laptop stuk. Volgens hem was het de enige manier om nog van McAfee-software af te raken (John McAfee heeft ook een zwak voor wapentuig).

Verdacht van moord

Ook de autoriteiten van het Centraal-Amerikaanse land Belize, waar hij een tijd woonde, hebben hem vervolgd. McAfee zou zijn buurman hebben laten ombrengen met een kogel in het hoofd, uit wraak omdat de man, ook een Amerikaan, zijn negen honden zou hebben vergiftigd.

McAfee heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend, maar vluchtte wel naar Guatemala na een tocht van drie weken door de jungle. Daar werd hij onder grote mediabelangstelling opgepakt. Hij zette toen een hartaanval in scène en werd naar de VS gerepatrieerd. Het kwam nooit tot een formele beschuldiging in de moordzaak.

Presidentskandidaat in 2016 en 2020

McAfee kwam voortdurend in contact met de politie. Ging het niet om drugs, dan was het wel vanwege wapens. Het weerhield hem er niet van om zich in 2016 en in 2020 kandidaat te stellen om president van de VS te worden.

De laatste jaren verdiende hij vooral geld door cryptomunten te promoten. De Amerikaanse beurswaakhond SEC vervolgde hem omdat hij niet bekendmaakte dat hij geld verdiende wanneer anderen zijn crypto-advies volgden. Het zou hem meer dan 23 miljoen dollar hebben opgeleverd. Met zijn dood verliest de computerwereld één van haar kleurrijkste figuren. Toevallig prijkt bovenaan zijn Twitter-account een bericht van een week oud dat eindigt met: ‘Ik heb niets. Maar ik heb nergens spijt van.’

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association.



I have nothing.



Yet, I regret nothing. — John McAfee (@officialmcafee) June 16, 2021

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.