Twee doelpunten Lewandowski volstaan niet voor Polen, degelijk Zweden is groepswinnaar

Polen is er niet in geslaagd om te voorkomen dat de Rode Duivels tegen de derde uit de ‘groep des doods’ kunnen uitkomen. Twee doelpunten van Robert Lewandowski volstonden niet om de sterke Zweden af te stoppen.

De Zweden en hun 4-4-2, ze zijn haast onafscheidelijk. Na het doelpunt van Emil Forsberg na twee minuten trokken ze de dubbele gordel op en dat systeem werkt als een geoliede machine, tot in de tweede helft. Na een schicht van Robert Lewandowski wisten de Zweden even niet meer waar ze stonden, maar uiteindelijk trokken de Zweden de wedstrijd op het einde nog naar zich toe.

Lewandowski-lat-Lewandowski-lat

Het enige wat Zweden in de eerste helft nog weggaf, is een hele reeks hoekschoppen en daar kon Polen net niet van profiteren. Iets over het kwartier kopte Lewandowski het leer twee keer op een rij tegen de lat, vooral de tweede kans zou de Poolse goalgetter eigenlijk altijd met de ogen dicht binnenkoppen.

Polen moest winnen om zich te kunnen kwalificeren, maar dat was er helemaal niet aan te zien. Ze hadden geen echte drang naar voor en op een afstandsschot van Napoli-middenvelder Pjotr Zielinski na creëerden de Polen helemaal niets meer in de eerste helft.

In het openingskwartier van de tweede helft kregen we aan beide kanten al meer doelgevaar te zien dan in de hele eerste helft. Zielinski was veruit de gevaarlijkste man bij Polen, hij stelde Everton-doelman Olsen opnieuw op de proef met een harde knal. Ook Krychowiak kreeg er zin in maar opnieuw ging Olsen goed plat. Aan de overkant kon Zweden meteen tegenprikken, maar zowel Quaison als Larsson kregen de bal er niet in.

Zweden zat al op rozen en toen konden ze goudhaantje Dejan Kulusevski nog inbrengen. Amper drie minuten na zijn invalbeurt kon de aanvaller van Juventus zijn flank voor de eerste keer afdweilen en Emil Forsberg zijn tweede van de avond serveren: 2-0.

Wedstrijd kantelt

Boeken toe? Daar wou Robert Lewandowski niets van weten. Hij kreeg voor het eerst wat ruimte aan de bal en dat moet je hem niet geven. Aan de rand van het strafschopgebied trapte Lewandowski overhoeks in de winkelhaak de aansluitingstreffer binnen. De Poolse goalgetter kwam net als in de eerste wedstrijden niet veel in het stuk voor, maar kon hier wel doen wat hij het beste kan: genadeloos toeslaan.

Na het fantastische doelpunt van Lewandowski begonnen de Polen eindelijk in hun winstkansen te geloven. In minuut 84 belandde een voorzet van Frankowski vlak voor de voeten van Lewandowski en hij twijfelde geen moment: 2-2 en we hadden opnieuw een wedstrijd.

Een slotoffensief met als inzet de kwalificatie werd ingezet, maar het mocht niet baten. Na een scherpe counter in de blessuretijd maakte Claesson het helemaal af na opnieuw een knappe assist van Kulusevski: 3-2, Zweden is groepswinnaar.