Rode Duivels zo goed als zeker tegen nummer drie van gevreesde ‘groep des doods’ in achtste finales

De Rode Duivels spelen hun achtste finale op het EK zo goed als zeker tegen de nummer drie van de ‘groep des doods’ met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije.

Enkel indien Duitsland of Portugal later vanavond nog met meer dan drie goals verschil verliest, kunnen de Belgen die dans nog ontspringen. In dat geval is Zwitserland zondagavond de tegenstander in Sevilla.

Dat is de conclusie nadat Polen woensdagavond met 3-2 verloor van Zweden. Doordat Spanje tegelijkertijd met 0-5 van Slovakije won, levert groep E geen beste derde. Daardoor komen de Rode Duivels automatisch tegen de nummer drie van groep F uit in hun achtste finale, tenzij die zich niet weet te kwalificeren.

Dat lijkt echter onwaarschijnlijk, want de nummer drie in de Groep des Doods staat nu al virtueel bij de beste derdes. Enkel en alleen als Duitsland of Portugal met meer dan drie goals verschil verliezen van respectievelijk Hongarije of Frankrijk, kan België de nummer drie van groep F nog ontlopen. In dat geval zou Zwitserland de tegenstander worden.