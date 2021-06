Ultrakatholieken veroordeeld voor vernieling ‘Holy Cow’

Zes conservatief-katholieken vandaliseerden vier jaar geleden het kunstwerk ‘Holy Cow’ van Tom Herck in de kerk van Kuttekoven. ‘Religieus fundamentalisme’, oordeelt de rechter. De zes moeten 40 tot 60 uur werkstraf uitvoeren en een boete van 400 euro betalen.

De kunstenaar, Tom Herck, wilde met ‘Holy Cow’ de verspilling van voedsel aanklagen. Herck had een koe in wit polyester gemaakt en ze opgehangen aan een kruis voor het altaar van een ontwijd kerkje in het Limburgse gehucht Kuttekoven (Borgloon). Ervoor had hij een groot bad met water en melk geplaatst.

Het kunstwerk en vooral het feit dat het ophing in een kerkje, veroorzaakte veel verontwaardiging bij katholieken. ‘Een koe aan het kruis, op de plek waar Christus hing, vinden we eigenlijk een brug te ver’, was de reactie van het bisdom Hasselt kort na de opening van de tentoonstelling.

Maar een groep conservatieve katholieken hield het niet bij woorden alleen. De conservatieve priester Eric J. van het traditionalistische priesterbroederschap St. Pius X organiseerde begin november 2017 bijna dagelijks een protestactie aan de ontwijde kerk. Op 18 november werd brand gesticht aan de deur van de nabijgelegen gasthuiskapel, waar ook een kunstwerk van Herck hing. In de nacht van 21 op 22 november werd een raampje van de kerk ingeslagen en konden J. en de ex-Vlaams Belanger Robin V. met een takkenzaag die bevestigd was op een stok een koord doorzagen waaraan de koe hing.

In de nacht van 1 op 2 december 2017 trok V. opnieuw naar de kerk. Ditmaal was hij in het gezelschap van drie diepgelovige broers en een kennis van hen uit het Brusselse. Een van hen drong de kerk via het gebroken glasraam binnen terwijl de anderen de wacht hielden. V. haalde de koe neer, sloeg de polyester poten kapot, maakte een gat in de buik en goot er vervolgens zuur over. Ook werden extreemrechtse spreuken en symbolen in de kerk aangebracht.

Kwetsen

Eric J. bekende net als de vijf anderen schuld bij de rechtbank. Hij was emotioneel geraakt door het zien van de mediaberichten over ‘Holy Cow’, zo vertelde hij bij zijn ondervraging door de rechter: ‘Ze kunnen ons niet dieper raken dan met het schenden van het kruis. Als kunst geen schoonheid brengt, maar alleen maar wil beledigen en kwetsen, is het dan nog kunst?’

Het parket vorderde vorige maand werkstraffen tot 70 uur voor de voormalige priester en de voormalige Vlaams Belanger. Maar omdat het dossier bijna een jaar stillag en omdat de rechter oordeelde dat de redelijke termijn was overschreden, werden die werkstraffen verlaagd. In het vonnis noemt de rechter de daden van de zes ‘religieus fundamentalisme’.