Uefa-voorzitter Ceferin hekelt ‘populistische’ initiatieven

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de Europese Voetbalbond, staat helemaal achter het verbod van de Uefa om de Allianz Arena in de regenboogkleuren te verlichten voor de EK-match Duitsland-Hongarije van woensdagavond, omdat het een politieke boodschap is tegen een Hongaarse wet. De stad München had daarvoor tevergeefs de goedkeuring gevraagd. In een interview met Die Welt stelt de Sloveen de ‘populistische’ initiatieven aan de kaak.

‘We willen niet gebruikt worden voor populistische acties’, vertelde Ceferin aan de Duitse krant, enkele uren voor de EK-match in München. ‘Wegens de populariteit van het voetbal proberen mensen te vaak misbruik te maken van sportinstanties voor hun eigen doelen.’

Volgens Ceferin is het verlichten van de Allianz Arena in regenboogkleuren een politieke zaak, aangezien zo tegen de beslissing van de regering van een andere land geprotesteerd wordt. ‘De Uefa kan geen instrument zijn voor elke politicus die ons belt en vraagt om dit of dat te doen tegen een andere politicus. Sorry, maar dat gaat niet. Dat is ook niet in overeenstemming met onze statuten.’ Ceferin liet verder nog optekenen dat de Uefa de komende dagen met een campagne op de proppen zou komen.

Filip Joos over regenboogdiscussie: 'Mooiste reactie komt van Hongaarse doelman'

10.000 regenboogvlaggetjes

Er kwam al veel protest op de beslissing van de Uefa. Verschillende andere Duitse stadions, onder meer in Berlijn, Frankfurt, Keulen, Augsburg en Wolfsburg, besloten wel de regenboogkleuren woensdag uit te dragen. Ook de Ghelamco Arena in Gent sprong mee op de kar en zal tot na de match verlicht worden in regenboogkleuren om de LGBTQ+-gemeenschap te steunen. Die is zwaar verongelijkt door een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar.

Dat de Duitse voetbalbond (DFB) het uitdelen van 10.000 regenboogvlaggetjes aan het stadion in München steunt, vindt Ceferin ‘een goed idee’. ‘Dat steun ik’, zei hij in Die Welt. ‘Dat is een beslissing van een sportorganisatie, niet de politiek. Zo hoort het te zijn.’

De regenboogvlag staat symbool voor de aanvaarding en gelijkheid van mensen die zich niet identificeren met de traditionele rollen van man en vrouw of andere normen hebben met betrekking tot gender en seksualiteit.