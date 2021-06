Lot van Rode Duivels ligt om 18 uur in handen van Polen

Robert Lewandowski kan de Rode Duivels vandaag vanaf 18 uur een groot plezier doen. Als de spits van Bayern München zijn Polen voorbij Zweden leidt in groep E, nemen de Belgen het in hun achtste finale op het EK bijna zeker op tegen Zweden.

Dat is het meest waarschijnlijke – en meest eenvoudige – scenario om de Belgen nog aan een haalbare tegenstander te helpen in de achtste finales. Als Polen wint, zal groep E met Polen (1 punt), Spanje (2 punten), Slovakije (3 punten) en Zweden (4 punten) immers zeker drie ploegen met elk vier punten of meer tellen. Ongeacht het resultaat in Spanje-Slovakije.

Dat betekent dat groep E zeker een beste derde levert en die is dan automatisch tegenstander van de Rode Duivels zondag om 21 uur in de achtste finales in Sevilla. Als dat gebeurt, heet de tegenstander meer dan waarschijnlijk Zweden. Dat is al zeker van de volgende ronde, maar valt op basis van onderlinge resultaten in bijna elk scenario terug naar de derde plek als het geklopt wordt door Polen.

Enkel als Spanje-Slovakije op een gelijkspel eindigt én Polen van Zweden wint met 2-1, 3-2, 4-3 of een andere doelpuntrijke score met één goal verschil, kunnen de Rode Duivels nog uitkomen tegen Slovakije. Bij een 1-0-zege van Polen tegen Zweden blijft Zweden de tegenstander.

Zonder Poolse zege bijna zeker een topland

Indien Polen niet zou winnen van Zweden, komen de Belgen bijna zeker tegen een topland uit in de achtste finales. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de Rode Duivels uitkomen tegen de nummer drie van de gevreesde groep F, met Frankrijk, Duitsland en Portugal. Een andere optie is dat Spanje de tegenstander wordt indien La Roja ook tegen Slovakije op een gelijkspel blijft steken.

Kortom: Polen heeft het lot van de Belgische nationale ploeg in handen straks.