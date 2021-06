Cassatie verbreekt veroordeling van ex-parlementariër Christian Van Eyken

Voormalig Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken en zijn vrouw Sylvia Boigelot zijn woensdagnamiddag voorlopig vrijgelaten. De twee werden vorig jaar veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op Marc Dellea (45), de toenmalige man van Boigelot. Dit jaar werd de straf zelfs opgetrokken tot 27 jaar door het Brusselse hof van beroep. Maar Cassatie heeft nu geoordeeld dat bij die laatste veroordeling de rechten van de verdediging geschonden zijn.

Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot zeggen nog altijd dat zij Marc Dellea (45) – de toenmalige echtgenoot van Sylvia Boigelot, op dat moment de minnares van Christian Van Eyken – niet hebben vermoord in 2014.

Het gerecht daarentegen gelooft hen niet en heeft het intussen gehuwde koppel al tot tweemaal toe schuldig bevonden aan moord. Meer nog: de oorspronkelijke straf van 23 jaar werd enkele maanden geleden zelfs opgetrokken tot 27 jaar cel in beroep. Het koppel werd toen ter zitting aangehouden en meteen naar de gevangenis overgebracht.

Met voeten getreden

Maar de reden voor die zwaardere straf in beroep kon volgens advocaat Laurent Kennes niet door de beugel. En woensdagochtend kreeg hij niemand minder dan advocaat-generaal bij het hof van Cassatie Damien Vandermeersch op dezelfde lijn.

‘Toen het hof van beroep de verhoging van de strafmaat motiveerde met de vaststelling dat de beklaagden door de eerste veroordeling niet tot inkeer gekomen waren (en dus beroep hadden aangetekend, red.) en het vertrouwen van de eerste rechter daardoor geschonden hadden, is het in de fout gegaan’, aldus de advocaat-generaal.

Na hun tweede veroordeling werd het koppel ter zitting aangehouden. Het afscheid met hun familie viel hen bijzonder zwaar Foto: BELGA

‘Het hof van beroep heeft hiermee het vermoeden van onschuld geschonden, dat moet gelden tot er een definitieve uitspraak gevallen is, en dat was op dat ogenblik nog niet het geval. Bovendien heeft het hof van beroep de beklaagden bijkomend gestraft omdat ze hoopten in beroep hun gelijk te halen, wat hun goed recht is.’

Met andere woorden: het hof van beroep heeft in zijn motivatie de rechten van de verdediging met de voeten getreden.

Derde proces

Woensdag viel uiteindelijk de beslissing: Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot worden nog steeds schuldig geacht aan de moord op Marc Dellea, maar er moet een nieuw proces komen in verband met de strafmaat. Dat proces zal gevoerd worden voor het hof van beroep van Bergen.

Intussen bestaat er geen andere mogelijkheid dan de twee schuldigen vrij te laten, aangezien er volgens het Hof van Cassatie voor hen geen straf meer bestaat. Er komt nu dus een derde proces met een zeer eigenaardige achtergrond: een debat over de strafmaat over feiten die de beschuldigden nog steeds ontkennen.

‘Dit is voor ons zeer pijnlijk’, zegt de vader van Marc Dellea. ‘Het heeft al zeven jaar geduurd alvorens men voor het hof van beroep tot een veroordeling kwam, waarvan wij hoopten dat ze definitief zou zijn. Niet dus. Psychologisch komt dat bijzonder hard aan, het mes wordt met een derde proces weer maar eens in de wonde gestoken. Maar er zit voor ons niets anders op dan te wachten tot er een nieuwe straf wordt uitgesproken. Dat de twee schuldigen intussen op vrije voeten komen, moeten we er maar bijnemen, zeker? Het is al iets dat ze schuldig blijven. Hopelijk kunnen wij met een definitieve straf eindelijk de rust vinden, waar wij al zo lang naar snakken.’