Hoe Europa eindelijk een vuist maakt tegen Orban

Hongarije heeft een wet goedgekeurd die het ‘afbeelden’ en ‘promoten’ van homoseksualiteit in het bijzijn van minderjarigen verbiedt.

Een wet waarmee premier Victor Orban de Hongaarse verkiezingen van volgend jaar hoopt te winnen als verdediger van de echte christelijke waarden. Dat hij daarmee de Europese Unie tegen de schenen stampt, vindt hij mooi meegenomen. Maar hoe lang gaat Europa zich nog laten doen door Orban, want het is zeker niet de eerste keer dat hij de EU tegen de haren in strijkt. En laat de EU nu net een trouwe sponsor zijn van Hongarije.

