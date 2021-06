Voor het eerst sinds 1928 stuurt België dressuurteam naar de Spelen

De Belgische Ruitersportfederatie (FRBSE) heeft woensdag laten weten dat ons land op de komende Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) nog eens de kans krijgt om met een dressuurploeg deel te nemen.

Omdat Ierland op het laatste moment afzegde en eerste reserve Luxemburg niet de nodige kwalificaties kon voorleggen, ging het laatste ticket voor de teamcompetitie dressuur naar België. Het is nog maar de tweede keer dat een Belgisch dressuurteam deelneemt aan de Spelen. De eerste keer was in 1928 tijdens de Spelen in Amsterdam. De selecties voor de dressuurdiscipline zullen op 3 juli wereldkundig worden gemaakt. Donderdag komt de FRBSE met de naam van de Belgische individuele deelnemer in de eventingdiscipline, alsook de afgevaardigden voor het jumpingteam.

De samenstelling van de atletendelegaties moeten ten laatste op 5 juli doorgegeven worden. Alle kwalificatieproeven voor de Spelen eindigen op 29 juni. Donderdag maakt ook het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) een vierde reeks met geselecteerde Belgische atleten voor Tokio bekend.