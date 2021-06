Belgian Cats maken tegen Rusland jacht op plaats in halve finales EK

De Belgische nationale basketvrouwen nemen het vandaag in het Franse Straatsburg in de kwartfinales van het EK basket op tegen Rusland. De Belgian Cats (FIBA 6) proberen tegen de Russinnen (FIBA 12) een ticket te veroveren voor de halve finales.

Als de Cats, die zich als groepswinnaar rechtstreeks voor de kwartfinales plaatsten, Rusland verslaan, treffen ze zaterdag in het Spaanse Valencia in de halve finales Servië of titelverdediger Spanje. In de andere kwartfinales neemt Wit-Rusland het op tegen Zweden en geeft titelfavoriet Frankrijk Bosnië-Herzegovina partij.

Bondscoach Philip Mestdagh heeft alvast zijn plannetje klaar om Rusland te kloppen. ‘Rusland is het gewend om met veel succes te beginnen aan een wedstrijd en een geweldig eerste kwart te spelen’, zei de Belgische T1 in aanloop naar de wedstrijd. ‘Een van onze doelstellingen zal zijn om de dynamiek van de Russinnen te doorbreken en te vermijden dat ze in de match komen. We moeten proberen een stok te steken in de wielen van het collectief. Dan hebben we zeker een kans.’

Als de Cats op het EK in de top 6 eindigen, zijn ze ook gekwalificeerd voor de kwalificatietoernooien voor het WK van 2022 in Australië. In 2017 veroverden de Belgische vrouwen brons in Praag, in 2019 moesten ze zich in Belgrado met een vijfde plaats tevredenstellen.