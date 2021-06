Will Still wordt assistent-trainer bij Stade Reims in Ligue 1

Ex-Beerschottrainer Will Still tekende een contract voor twee jaar bij Stade Reims in de Franse Ligue 1. Still wordt er assistent-trainer van Óscar García en komt bij Reims landgenoten Wout Faes, Thibault De Smet en Thomas Foket tegen.

Dat Still naar Reims zou trekken, hing al even in de lucht, nadat hij in onderling overleg uit elkaar ging met Beerschot. Op het Kiel werd namelijk de meer ervaren Peter Maes aangesteld.

Still liet al verstaan dat hij het wel zag zitten om opnieuw assistent te worden. Dat wordt dus nu het geval bij Reims. Still krijgt er enkele Belgische spelers onder zijn hoede. Wout Faes, Thomas Foket en Thibault De Smet liggen er alle drie onder contract. Afgelopen seizoen eindigde de club veertiende in Ligue 1.

In zijn contract staat dat Still zonder verbrekingsvergoeding kan vertrekken indien hij elders T1 kan worden.