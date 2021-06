Uefa schaart zich achter ‘niet-politieke’ regenboog

De Europese Voetbalfederatie (Uefa) verdedigt haar beslissing om de regenboogkleuren op het voetbalstadion in München te verbieden. Volgens de federatie was het verzoek van de Duitse stad ‘politiek’. Het logo van de voetbalfederatie prijkt op Twitter eveneens in regenboogkleuren.

De Uefa verbood München om de Allianz Arena vanavond in regenboogkleuren uit te lichten als steunbetuiging aan de lgbti-gemeenschap. Vandaag plaatste de voetbalbond wel een logo in regenboogkleuren op sociale media. ‘Sommige mensen hebben de beslissing van de Uefa om het verzoek van de stad München om het stadion van München in regenboogkleuren te verlichten af te wijzen geïnterpreteerd als ‘politiek’, stelt de bond. ‘Integendeel, dat verzoek zélf was politiek en verbonden met de aanwezigheid van het Hongaarse voetbalteam.’

De gemeenteraad van München wou de Allianz Arena in de regenboogkleuren verlichten bij de match tussen Duitsland en Hongarije, in hun laatste groepswedstrijd op het EK voetbal. De oproep van de gemeenteraad kwam er nadat het Hongaarse parlement een wet had goedgekeurd die de ‘promotie’ van homoseksualiteit verbiedt. Concreet mogen er volgens de wet op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn, geen verwijzingen gemaakt worden naar holebi’s en transgenders.

De Uefa noemt de regenboog ‘een symbool dat onze kernwaarden belichaamt, alles promoot waar we in geloven: een meer rechtvaardige en egalitaire maatschappij, tolerant voor iedereen ongeacht hun afkomst, geloof of gender’.

Politieke spanning

De goedkeuring van de omstreden anti-homowet door het Hongaarse parlement zorgt niet alleen voor spanning in de voetbalwereld, maar ook in de politiek. Veertien regeringen uit de Europese Unie – die van de Benelux-landen, de Scandinavische en Baltische staten, Ierland, Spanje, Italië en zwaargewichten Frankrijk en Duitsland – hebben in harde bewoordingen de reeks wetsveranderingen in Hongarije veroordeeld. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen zegt dat de antihomowet ‘duidelijk ingaat tegen alle fundamentele waarden van de EU: menselijke waardigheid, gelijkheid en de fundamentele mensenrechten.’

Tegenreactie uit Hongarije

Na de heisa tussen Uefa en München, besloten verschillende Hongaarse voetbalclubs woensdagavond tijdens het EK-duel in München tussen Duitsland en Hongarije hun stadions verlichten in de kleuren van de Hongaarse vlag, rood-wit-groen.

Gabor Kubatov, de voorzitter van topclub Ferencvaros, riep op Facebook op alle stadions in de Hongaarse kleuren te verlichten woensdagavond. Kubatov, die ook vicevoorzitter is van de Fidesz-partij van minister-president Viktor Orban, wil op die manier de ‘provocaties’ uit München beantwoorden.

Daarnaast zal de Hongaarse premier Viktor Orban de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije in München woensdagavond niet live bijwonen. Volgens het Duitse persbureau DPA heeft Orban zijn reis geannuleerd, maar op officiële communicatie is het nog wachten.