12- tot 15-jarigen met onderliggende aandoening krijgen vaccin

De interministeriële conferentie Volksgezondheid heeft vanmorgen het licht op groen gezet voor de vaccinatie van jongeren van 12 tot en met 15 jaar met onderliggende aandoeningen met het Pfizer-vaccin.

De IMC laat weten dat de doelgroep tieners zijn, met bepaalde aandoeningen, zoals leukemie, chronische nier- of leverziekten, het syndroom van Down, een verstoord immuunsysteem, of om transplantatiepatiënten.

Het gaat om een beperkte groep, enkele duizenden jongeren, zegt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn. Hun vaccinatie zal aansluiten op die van de 16- en 17-jarigen.

‘Deze beslissing is genomen op basis van een recente nota van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce vaccinatie’, klinkt het in een persbericht van de IMC.

Een vaccinatie kan enkel plaatsvinden als een arts, de ouders en de jongere toestemming geeft. ‘De vaccinatie zelf zal gebeuren in een vaccinatiecentrum en met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Enkel dit vaccin kreeg toestemming van het Europees Geneesmiddelenagentschap om toegediend te worden aan deze leeftijdsgroep.’

Of ook andere 12- tot 15-jarigen een vaccin krijgen, is nog niet beslist. De IMC wacht op een advies van de Hoge Gezondheidsraad, en dat wordt eind juni verwacht.