Duizend Belgen stellen zich in Europa kandidaat-astronaut

Er hebben zich 22.589 mensen, onder wie 1.019 Belgen, kandidaat gesteld om astronaut te worden bij ESA, heeft het Europees Ruimtevaartbureau woensdag bekendgemaakt. Het gaat om voorlopige cijfers, die directeur-generaal Josef Aschbacher ‘vrij historisch’ noemde.

Vrijdag was de laatste dag waarop inwoners van de ESA-lidstaten en geassocieerde lidstaten zich kandidaat-astronaut konden stellen. ESA is op zoek naar vier tot zes beroepsastronauten, een twintigtal reserveastronauten die verbonden zijn en blijven aan een land of een bedrijf of een instelling, en één ‘parastronaut’ of een astronaut met een fysieke beperking.

In totaal zijn er uit alle lidstaten en geassocieerde lidstaten 22.589 kandidaturen, 268 procent meer dan bij de vorige selectie in 2008 (8.413). Er hebben in totaal 5.419 vrouwen gesolliciteerd, 421 procent meer dan in 2008, en zij maken 24 procent van het totaal uit. Bij de samenstelling van de vorige ‘astronautenklas’ was dat met 1.287 kandidates 15,5 procent.

Voor het ‘parastronaut feasibilty’-project zijn er 257 kandidaturen, onder wie zestig vrouwen.

Onder alle kandidaten zijn er 785 mannen en 234 vrouwen (23 procent van het totaal) uit België. Dat komt neer op 88,440 kandidaten op een miljoen inwoners, becijferde ESA.

Met 7.137 kandidaten doet Frankrijk de hoogste gooi naar een ruimtetrip, gevolgd door Duitsland (3.700), het Verenigd Koninkrijk (1.979), en Italië (1.860). België staat op plaats zes.

Uit België kwamen er tien kandidaturen voor het ‘parastronaut’-project: acht mannen en twee vrouwen.

Zes selectierondes

Zowat 1.500 kandidaten zullen kunnen deelnemen aan de tweede van zes fasen, bestaande uit psychologische proeven. In de finale selectieronde zullen er interviews zijn met veertig laatst overgeblevenen. ESA denkt de hele procedure in de herfst van 2022 af te ronden.

Overigens zullen er door een golf van pensioneringen tussen hier en 2030 nog zowat vijfhonderd andere vacatures bij ESA zijn, beklemtoonde Aschbacher.