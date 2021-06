Eurosongwinnaar Måneskin komt naar Lokerse Feesten

De Italiaanse groep Måneskin komt op donderdag 5 augustus naar de Lokerse Feesten. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. De groep won vorige maand voor het eerst in meer dan dertig jaar het Eurovisiesongfestival voor Italië.

Met twee studio albums, 22 platinum singles en meer dan 170 miljoen streams waren ze al wereldberoemd in Italië. Dankzij het Eurovisiesongfestival is de groep nu ook in heel Europa bekend. Het rocknummer ‘Zitti e buoni’ staat in vele Europese hitlijsten in de top tien.

Italië na Songfestivaloverwinning: ‘Rock ’n roll never dies!’

Op donderdag 5 augustus staat de Italiaanse groep dus op de Lokerse Feesten. De ticketverkoop voor het festival start morgen/donderdag via www.lokersefeesten.be. Tickets kosten 40 euro en worden verkocht in bubbels van vier personen.