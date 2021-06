Tweede coronageval bij Oegandese delegatie in Tokio

Vier dagen na de eerste positieve coronatest bij de Oegandese delegatie, die zaterdag toekwam in Tokio, maakten de organisatoren van de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad woensdag bekend dat er een tweede Oegandees positief testte op covid-19.

Zaterdag kwam de Oegandese delegatie toe op de Narita-luchthaven dichtbij Tokio. Bij tests op de luchthaven testte één lid van de delegatie, een trainer, positief. Alle Oegandezen waren nochtans vooraf gevaccineerd en in het bezit van een recente negatieve test.

De overige acht leden van de delegatie gingen in hun verblijfplaats Izumisano (Osaka) in quarantaine, tot 3 juli, en werden geregeld getest. Dat bracht woensdag een nieuw besmetting aan het licht. Het is voorlopig nog onbekend om wie het gaat.

Oeganda was een maand voor de Spelen het tweede land dat toekwam in Tokio. Eerder reisde ook het Australische vrouwensoftbalteam al af. De Oegandezen zullen op de Spelen deelnemen aan het boksen, gewichtheffen en zwemmen.