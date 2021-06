Bestorming Capitool: Nancy Pelosi wil onderzoekscommissie oprichten ondanks Republikeinse blokkering

In de VS overweegt Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, een commissie op te richten om de aanslag op het Capitool van 6 januari te onderzoeken. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van informatie van twee bronnen die nauw bij de zaak betrokken zijn.

Het gaat om een reactie op de Republikeinen, die de oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie naar de bestorming aan het einde van de ambtstermijn van de Republikeinse president Donald Trump steeds hebben geblokkeerd.

Pelosi vertelde dinsdagavond aan een commissie in het Huis dat zij een ad hoc-commissie over het onderwerp zou oprichten in een poging om ‘de waarheid te achterhalen’, zeiden de bronnen.

De commissie zal de dodelijke aanslag door Trumpisten op 6 januari onder de loep nemen. De rol van de voormalige president in de gebeurtenissen die tot de aanslag hebben geleid, zal worden onderzocht, net als die van sommige leden van het Huis, aldus CNN.

‘Bang voor waarheid?’

Dat is een van de opties die Pelosi overweegt, na de Republikeinse tegenstand. Zij blokkeerden de oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie. De Republikeinen zijn van mening dat de lopende politie- en parlementaire onderzoeken volstaan. Volgens de Democraten zijn ze bang dat het onderzoek de aandacht zou vestigen op de valse claims van Donald Trump over verkiezingsfraude. ‘Waar zijn jullie bang voor? De waarheid?’, vroeg meerderheidsleider Chuck Schumer.

Er zouden 10 Republikeinse stemmen nodig zijn geweest bovenop alle 50 Democraten om de onderzoekscommissie goedgekeurd te krijgen in de Senaat, nadat die al door het Huis van Afgevaardigden was geraakt. Slechts 6 Republikeinen stemden voor. Dat resultaat toont de diepe verdeeldheid die vijf maanden na de aanslag op het parlementsgebouw nog altijd heerst in de Verenigde Staten.