Zaterdag heeft een olifant het gezin van Ratchadawan Puengprasoppon midden in de nacht eens goed doen schrikken. Het dier stak zijn kop door een gat in de keukenmuur en ging op zoek naar iets lekkers. Erg onverwacht vond de vrouw het niet, want het was niet de eerste keer dat de olifant op bezoek kwam in haar keuken.

In de muur zat al een gat. Vorige maand had dezelfde olifant de muur ingebeukt, maar de bewoners hadden nog geen tijd gevonden om het gat te dichten. De familie woont vlakbij de ingang van een nationaal park in Hua Hin in de westelijke provincie Prachuap Khiri Khan. Ze zijn het dus gewoon om olifanten tegen te komen in hun dorp. ‘Het was wel de eerste keer dat ze mijn huis hebben vernield’, aldus Puengprasoppon.