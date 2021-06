De nieuwe antihomowet in Hongarije gaat in tegen alle fundamentele waarden van Europa. Dat heeft Ursula Von der Leyen gezegd. De commissievoorzitter zal een brief sturen naar Boedapest om de ‘juridische bekommernissen’ van de Commissie uit te drukken.

‘We zullen geen compromis sluiten over Europese waarden. We zullen alle bevoegdheden van de Commissie gebruiken om ervoor te zorgen dat de rechten van alle burgers gegarandeerd worden.’ Dat zei Von der Leyen woensdag op het einde van de persconferentie over het Belgische herstelplan.

Ze heeft naar eigen zeggen haar bevoegde commissarissen de opdracht gegeven de Hongaarse autoriteiten in te lichten over alle juridische bezwaren, nog voor de wet van kracht wordt. De commissievoorzitter voegde nog toe dat de nieuwe wet ‘duidelijk ingaat tegen alle fundamentele waarden van de EU:menselijke waardigheid, gelijkheid en de fundamentele mensenrechten’. ‘De wet is duidelijk discriminerend op basis van seksuele oriëntatie.’

‘Ik geloof sterk in een Europese Unie waar je vrij bent om lief te hebben wie je wil en die diversiteit omarmt. Ik zal alle bevoegdheden van de Commissie gebruiken om de rechten van alle EU-burgers te garanderen, gelijk wie je bent en waar je woont.’