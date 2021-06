Pukkelpop roept jongeren op om zich te laten vaccineren met Janssen-vaccin

In navolging van het Hasseltse vaccinatiecentrum roept ook Pukkelpop jongeren op om zich via Qvax te registreren voor een prik van het Janssen-vaccin. ‘Meld je aan en de kans is groot dat je meteen opgeroepen wordt’, posten ze op Instagram.

De organisatie van Pukkelpop deed haar oproep via Instagram. ‘Er zijn deze week veel spuitjes beschikbaar en we geloven dat het in ieders voordeel is om volledig gevaccineerd naar Pukkelpop te komen. Zo houden we het festival veilig en kan je zonder al te veel gedoe de wei op’, zegt woordvoerder Frederik Luyten. ‘We willen niemand verplichten’, benadrukt Luyten.‘Het blijft een keuze die ieder voor zich moet maken.’

Volwaardige editie

De Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) heeft er vertrouwen in dat Pukkelpop op een veilige manier kan doorgaan. De organisatie mikt ook nog altijd op een volwaardige editie met 66.000 bezoekers per dag. ‘Via een speciale taskforce bereiden we ons we samen met de verschillende overheden voor’, zegt Luyten. ‘De exacte veiligheidsprotocollen zijn er nog niet, die zullen de komende weken nog duidelijk worden.’ Festivalgangers zullen wellicht wel een bewijs moeten kunnen voorleggen van een volledige vaccinatie of een recente PCR-test. Het zou ook kunnen dat er ter plekke sneltesten aangeboden worden.

Brussel

Alle volwassen Brusselaars kunnen vanaf deze dinsdagavond om 20 uur een afspraak maken voor een vaccinatie met Johnson & Johnson. En aanstaande donderdag kunnen Brusselaars zonder afspraak hun vaccin halen in Anderlecht. Donderdagavond kan dat ook in het vaccinatiecentrum van Molenbeek vanaf 17 uur. Vrijdagavond is er een nocturne in het centrum van Pacheco tussen half zes en elf uur ‘s avonds. En tijdens het weekend dus twee dagen in de Heizel.

Wie tussen 18 en 40 jaar is en nog geen uitnodiging kreeg voor een vaccinatie, kan zich vrijwillig aanmelden voor het ­Janssen-vaccin. Maar is dat wel verstandig? Hieronder vertelt wetenschapsjournalist Dries De Smet wat u moet weten om die afweging te kunnen maken.