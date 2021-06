Andrew Yang geeft verlies toe, Democratische burgemeesterskandidaat New York nog niet bekend

De Democraat Andrew Yang heeft de handdoek in de ring gegooid in de strijd om het Democratische burgemeestersticket voor New York. Hij werd lang beschouwd als topfavoriet, maar stond twee uur na het sluiten van de stembureaus pas op plaats vier. Drie kandidaten zijn nog in de running, Eric Adams staat aan de leiding.

‘Ik ben een cijferman. En ik zal niet de volgende burgemeester van New York City zijn, gebaseerd op de cijfers die vanavond binnenkomen’, zei Andrew Yang, lang aan de leiding in de peilingen. Yang verloor terrein door kritiek van zijn tegenstanders over zijn totale gebrek aan beleidservaring, en maakte enkele uitschuivers.

Dertien Democraten hadden zich kandidaat gesteld om de nominatie van hun partij binnen te halen voor het burgemeesterschap. Met 82 procent van de stemmen geteld, staat de voorzitter van Brooklyn Borough, Eric Adams, aan de leiding, maar het kan nog weken duren voor de uitslag definitief bekend is. Adams was voor 31,7 procent van de stemmers de eerste keuze.

Op de voorlopig tweede plaats staat Maya Wiley (22,3 procent), gevolgd door Kathryn Garcia (19,5 procent). Omdat Adams niet aan de helft van de stemmen geraakt, treedt een nieuw systeem in werking. Dit zijn de eerste verkiezingen met voorkeurskandidaten, de kiezer mag een top 5 aanduiden. Die voorkeuren moeten nu geteld worden, en ook de stembrieven die per mail ingediend zijn. Het kan volgens The New York Times tot half juli duren voor de winnaar bekendgemaakt wordt.

De winnaar van de Democratische voorverkiezing maakt een goede kans om na de algemene verkiezing in november burgemeester Bill de Blasio op te volgen in het Democratische bastion.

In de Republikeinse voorverkiezing staat Curtis Sliwa voorlopig aan de leiding.