Minder dan 200 coronapatiënten op intensieve zorg

Er liggen op dit moment minder dan 200 covid-19-patiënten op de afdelingen intensieve zorg van de Belgische ziekenhuizen. Alle andere cijfers blijven snel dalen. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 15 en 22 juni werden dagelijks gemiddeld 28,7 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling van 36 procent op weekbasis. Er liggen nog 450 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 184 intensieve zorg nodig hebben. Gedurende de hele pandemie werden iets meer dan 75.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

In week van 14 tot en met 20 juni werden elke dag gemiddeld 433 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat is een daling met maar liefst 44 procent ten opzichte van een week eerder. De positiviteitsratio bedraagt nog 1,5 procent.

In diezelfde periode vielen per dag gemiddeld 6 overlijdens te betreuren. Dat is een daling op weekbasis met 19 procent, maar dat betekent weinig bij zulke lage cijfers.

In België kregen al meer dan 6,4 miljoen mensen en eerste prik van het coronavaccin. Dat komt overeen met 55,6 procent van de Belgische bevolking. Ongeveer 3,55 miljoen landgenoten zijn intussen volledig gevaccineerd. Dat is 30,9 procent van de totale bevolking. In de week van 14 tot en met 20 juni zijn elke dag gemiddeld bijna 95.000 prikjes gezet.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.