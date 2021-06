Vlaamse meerderheid wil kindermishandeling aanpakken in vijf stappen

De Vlaamse meerderheidspartijen doen in een resolutie vijf aanbevelingen om kindermishandeling aan te pakken. De Belgische jeugdparketten ontvingen vorig jaar 91.402 meldingen over verontrustende opvoedingssituaties.

Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Freya Saeys (Open VLD) bevelen in hun resolutie daarom onder meer aan om de mogelijkheid om anoniem melding te doen breder bekend te maken. Dat kan bij de politie, maar ook bij hulplijnen zoals 1712, Awel of Nupraatikerover.be. De hulplijnen moeten ook meer op elkaar afgestemd worden.

Ouders moeten dan weer weten dat ze een beroep kunnen doen op hulpverlening en opvoedingsondersteuning als ze voelen dat hun draagkracht overschreden wordt. De drie parlementsleden willen daarop het taboe doorbreken.

Geen absoluut beroepsgeheim

Hulpverleners moeten op hun beurt worden gesensibiliseerd over het beroepsgeheim. Dat is niet absoluut en in de opleidingen zou meer aandacht moeten zijn voor het feit dat zorg- en hulpverleners een geval van vermoedelijke kindermishandeling kunnen melden.

De drie pleiten vervolgens voor meer samenwerking tussen justitie en welzijn. Ze juichen het recente initiatief tot oprichting van een nieuw expertiseplatform toe.

Tot slot vragen de indieners meer wetenschappelijk onderzoek rond de prevalentie van kindermishandeling.