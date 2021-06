Eerste inwoner Hongkong staat terecht voor overtreden veiligheidswet

De eerste inwoner van Hongkong staat woensdag terecht voor het overtreden van de omstreden veiligheidswet in de Chinese regio. Tong Ying-kit, die onschuldig pleit, riskeert een levenslange celstraf.

De 24-jarige man werd op 1 juli 2020 gearresteerd omdat hij zich schuldig gemaakt zou hebben aan het aanzetten tot separatisme en terrorisme. Hij wordt ervan beschuldigd met een motor op agenten in te hebben gereden terwijl hij een protestvlag droeg.

Tong mocht al die tijd niet op borgtocht vrijkomen en riskeert nu levenslang te krijgen. Zelf pleit hij onschuldig.

Geen jury

Er is in het proces geen jury, terwijl die wordt gezien als een erg belangrijk onderdeel van het Hongkongse rechtssysteem. Ter vervanging zijn in de zaak drie rechters aangesteld.

Artikel 46 van de veiligheidswet, die door Peking werd opgesteld, vermeldt drie gevallen waarin een jury kan worden geschrapt: het beschermen van staatsgeheimen, zaken waarbij buitenlandse troepen betrokken zijn en het beschermen van juryleden. veiligheid.

De wet verbiedt staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging. Sinds Peking de wet een jaar geleden invoerde, zijn belangrijke kopstukken van de prodemocratische beweging vastgezet en vrijheden beperkt. Ook beëindigde het de protestgolf die in het voorjaar van 2019 van de grond kwam. Die was gericht tegen de autoriteiten en voor meer democratie.