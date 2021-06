Republikeinen blokkeren Democratisch wetsvoorstel over kieshervorming

De Republikeinen hebben dinsdag de ‘For The People Act’, een belangrijke verkiezingswet van de Democraten, geblokkeerd in de Amerikaanse Senaat. Die ingrijpende wet moet het kiesrecht en de overheid hervormen en de toegang tot de stembus garanderen voor iedereen.

De Democratische voorzitter van de Senaat, Chuck Schumer, had de steun van 60 senatoren nodig om het wetsvoorstel in behandeling te nemen. Uiteindelijk eindigde de stemming 50 tegen 50; een debat over het voorstel werd tegengehouden door het gebruik van de zogenaamde ‘filibuster’-strategie door Republikeinen.

Verwacht wordt dat de nederlaag van dinsdag het debat zal doen oplaaien over het wijzigen van de filibusterregels, die beide partijen hebben gebruikt toen ze in de minderheid waren om de behandeling van wetgeving die hen niet beviel te blokkeren. Er is een gewone meerderheid nodig om de regels van de Senaat te veranderen, maar zelfs enkele Democraten staan huiverig tegenover zo’n permanente stap.

Tientallen liberale groeperingen bereiden een laatste poging voor om senatoren onder druk te zetten om de kieswetgeving aan te nemen of de filibusterregel af te schaffen, door middel van televisiespots, telefooncentrales en bijeenkomsten in het hele land.

President Joe Biden heeft de kieshervorming en toegang tot de stembus voor iedereen een topprioriteit genoemd en onlangs vicepresident Kamala Harris aangesteld als verantwoordelijke voor de kwestie. De federale kieswet moet tegengewicht bieden aan restricties die onlangs in meerdere staten zijn ingevoerd en die volgens de Republikeinen kiesfraude moeten tegengaan.

Biden en Harris geven niet op

In een verklaring reageerde Biden: ‘Helaas stuitte een Democratisch standpunt om onze democratie te beschermen op een stevige Republikeinse muur van verzet. De Republikeinen in de Senaat hebben zich verzet tegen zelfs maar een debat rond – zelfs maar het overwegen van – wetgeving ter bescherming van het stemrecht en onze democratie. Het was de onderdrukking van een wetsvoorstel dat een einde moest maken aan de onderdrukking van het kiesrecht, een nieuwe aanval op het kiesrecht die helaas niet zonder precedent is.’

‘We zijn vandaag getuige van ongeziene aanvallen op stemrechten, doorheen het land’, ‘bedoeld om sommige Amerikanen het zwijgen op te leggen’, zo verklaarde Harris waarom de hervorming volgens haar van belang is.

Zowel Biden als Harris benadrukt dat ze zullen doorzetten om de kieswet te bewerkstelligen en tegelijk op andere manieren het stemrecht van alle Amerikanen te verdedigen.