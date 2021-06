EssilorLuxottica mag van overname moederbedrijf Pearle afzien

De overname van optiekconcern GrandVision, het moederbedrijf van onder meer de ketens Pearle en Eye Wish, door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica staat op losse schroeven.

De maker van lenzen en brillen won een arbitragezaak in Zwitserland over vermeende misstanden door het Nederlandse bedrijf. Daardoor mag EssilorLuxottica van de overname afzien, bepaalde het arbitragetribunaal.

EssilorLuxottica meent al langer dat GrandVision zich niet aan de overnameovereenkomst heeft gehouden door zijn bedrijfsvoering te veranderen tijdens de coronacrisis. Twee rechtszaken in Nederland, waarmee het moederbedrijf van onder meer Ray-Ban en Oakley inzage wilde krijgen in vertrouwelijke documenten van GrandVision, verloor het Frans-Italiaanse bedrijf echter.

Het is niet gezegd dat EssilorLuxottica nu ook van de overname afziet. Het bedrijf zegt zijn opties te bekijken. GrandVision en investeerder HAL, die zijn belang van zowat 77 procent in GrandVision aan EssilorLuxottica verkoopt, laten weten teleurgesteld te zijn. Ook zeggen zij verdere mededelingen te doen als daar aanleiding toe is.

Proces van lange adem

De in de zomer van 2019 aangekondigde overname van GrandVision is sowieso een proces van lange adem. Voor de aankoop moest goedkeuring van toezichthouders in verscheidene landen worden verkregen, waarbij die in de Europese Unie de moeizaamste bleek. De Europese Commissie gaf in maart toestemming, maar daarvoor moeten wel bepaalde ketens, waaronder het Nederlandse Eye Wish, van de hand worden gedaan. Ook EssilorLuxottica moet bedrijfsonderdelen verkopen.

Er wordt al langere tijd gespeculeerd dat EssilorLuxottica vooral uit is op een lagere prijs dan de eerder afgesproken 7,3 miljard euro. Dat zou betekenen dat het nieuwe onderhandelingen met GrandVision begint daarover.