Bemelmans vlot naar tweede kwalificatieronde Wimbledon, ook Minnen en Bonaventure winnen op gras

Ruben Bemelmans (ATP 217) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. De 33-jarige Limburger won na 1 uur en 8 minuten van de Argentijn Renzo Olivo (ATP 192) met 6-2 en 7-5.

Normaal moest Bemelmans maandag zijn eerste partij afwerken, maar door de regen werd het volledige programma geannuleerd. Tegen Olivo kwam hij dinsdag enkel in de tweede set in de problemen, toen hij een 2-4 achterstand moest goedmaken.

In de tweede kwalificatieronde treft Bemelmans de winnaar van het duel tussen de Australiër Christopher O’Connell (ATP 131) en de Slovaak Filip Horansky (ATP 181). Wie drie wedstrijden wint, mag naar de hoofdtabel.

Het is voor Bemelmans zijn achtste optreden op het heilige gras. Zijn beste resultaat was de derde ronde in 2017.

Bonaventure en Minnen ook naar tweede kwalificatieronde

Ysaline Bonaventure (WTA-128) versloeg in haar eerste wedstrijd in amper 45 minuten de Amerikaanse Allie Kiick (WTA-212) met tweemaal 6-2. In de tweede kwalificatieronde treft de linkshandige Bonaventure de Oekraïense Daria Snigur (WTA-204) of de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA-188). Zij werken later dinsdag hun eerste partij af.

Greet Minnen (WTA-119), het vijftiende reekshoofd, versloeg in de eerste ronde de Japanse Kurimi Nara (WTA-171) met 6-3, 6-7(6/8) en 6-1. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. In de tweede kwalificatieronde wacht een duel met de Japanse Mayo Hibi (WTA-177) of de Amerikaanse Whitney Osuigwe (WTA-210). Zij werken later nog hun eerste wedstrijd af.

Wie drie kwalificatierondes wint, mag naar de hoofdtabel van het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Elise Mertens (WTA-16) en Alison Van Uytvanck (WTA-57) zijn rechtstreeks geplaatst. Kirsten Flipkens (WTA-95) en David Goffin (ATP-15) gaven forfait met een enkelblessure.