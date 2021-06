Van Ranst: ‘Jürgen Conings was een product van indoctrinatie door antivaxers en splintergroepen van politieke partijen’

‘Doodsbedreigingen zijn bijna dagelijkse kost, maar deze man had toegang tot wapens. Hij was geradicaliseerd. Dat was het product van indoctrinatie door antivaxxers en splintergroepen van politieke partijen’, zei Marc Van Ranst in ‘Terzake’ op Canvas.

Marc Van Ranst en zijn gezin zijn intussen weer thuis, nadat ze een maand noodgedwongen in een safehouse verbleven, onder voortdurend politietoezicht. ‘Het gaat goed. Het is een nare periode die al een heel tijdje duurt. We hebben geprobeerd zo goed en zo kwaad mogelijk verder te doen’, verklaarde hij.

Product van indoctrinatie

‘Die doodsbedreigingen zijn bijna dagelijkse kost, gewoonlijk gaat het om klavierhelden. Deze man had zich toegang verschaft tot wapens. Hij was geradicaliseerd. Dat gebeurt niet zomaar. Het was het product van indoctrinatie, door antivaxers en splintergroepen van bepaalde politieke partijen’, vertelde hij over zijn ervaring.

• ‘Velen denken dat ze zullen doodgaan van een prik’

Kan hij begrip opbrengen voor de frustraties van mensen als Conings? ‘Dit is een moeilijke periode voor heel veel mensen, dat boosheid daar een gevolg van is kan ik begrijpen, maar doodsbedreigingen? Daar heb ik helemaal geen begrip voor’, klonk het kordaat.

‘Voor racisme hou ik me nooit in’

Dat geldt ook voor boosheid rond zijn rol in de coronacrisis. ‘Dat is kwaad zijn op de weerman wanneer hij storm voorspelt.’ Hij blijft erbij dat hij respect heeft voor horeca-uitbaters. Een tweet die deed geloven van niet, bestempelde hij als humoristisch bedoeld, in de lijn van een eerdere humoristische tweet naar studenten toe. ‘De vertegenwoordigers van de horeca weten dat wij hard hebben gewerkt voor hen. Maar voor racisme en xenofobie hou ik me nooit in’, voegde hij toe.

• Commentaar: Rechts-extremisme ontmoet viruswaanzin

Eerder liet coronacommissaris Pedro Facon al uitschijnen dat hij dat beter wel zou doen. ‘Dat vond ik een onheuse tweet’, reageerde Van Ranst. ‘Een expert of adviseur is geen toestel met een knopje waar je op duwt voor advies. Minister Frank Vandenbroucke heeft mij toen bijgetreden en gewezen op mijn recht op vrije meningsuiting. Ik zal dat blijven doen.’

• Overzicht | Dit heeft het Overlegcomité beslist

Over de zomer vol versoepelingen is ook hij hoopvol. ‘Wij zijn geen spelbrekers. We proberen zo goed en zo kwaad mogelijk advies te geven over hoe we met zo weinig mogelijk slachtoffers door de crisis komen. Ja, de deltavariant is besmettelijker en de vaccins zouden er minder tegen beschermen. Maar laten we genieten van de periode waar we nu in zitten: alle cijfers gaan naar beneden. Behalve die voor de deltavariant.’