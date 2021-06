CD&V-voorzitter Joachim Coens betrokken bij ongeval met bromfiets: ‘Erg geschrokken’

CD&V-voorzitter en burgemeester van Damme Joachim Coens raakte dinsdagmiddag betrokken bij een ongeval vlak bij zijn woning in Sijsele (Damme). Hij kwam met zijn Tesla in botsing met een bromfiets.

De burgemeester wilde met zijn Tesla zijn oprit oprijden, maar kwam daarbij in botsing met een bromfiets. De bestuurster – een meisje van 19 jaar uit Brugge – kwam zwaar ten val.

‘Ik kwam thuis en werd door het meisje aangereden’, zegt Coens. ‘Ik heb uiteraard meteen de ambulance gebeld. Het meisje was bij bewustzijn en ik hoop van harte dat alles goedkomt met haar. Ik ben zelf alleszins ook heel erg geschrokken door het ongeval.’

De hulpdiensten snelden ter plaatse en het meisje werd met de ziekenwagen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe zwaar haar verwondingen zijn, is niet bekend.

Onderzoek loopt

Omdat Coens als burgemeester ook hoofd van de politiezone is, kwam de lokale politie van Brugge de vaststellingen doen. Zij bevestigen het ongeval, maar kunnen over de omstandigheden nog niet veel kwijt.

‘Die worden namelijk nog volop onderzocht’, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Het is dan ook niet helemaal duidelijk hoe het ongeval precies gebeurde en wie in fout was. Coens was voor alle duidelijkheid niet onder invloed van alcohol.