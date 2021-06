Sloveens stadje ontgoocheld na bekoelde ‘Melania’-koorts

Niet alleen tijdens haar verblijf in het Witte Huis had de Amerikaanse first lady ­Melania Trump het moeilijk om burgers te charmeren. Ook in haar thuisland, Slovenië, klinkt er kritiek.

De anders nuchtere Zwitserse kwaliteitskrant Neue Zürcher ­Zeitung meldt dat de ­inwoners van het Sloveense ­Sevnica, op ­ongeveer anderhalf uur van ­Ljubljana, teleur­gesteld zijn in ­Melania Trump. ‘Tijdens haar tijd als first lady heeft ze niet één keer de aandacht gevestigd op haar afkomst’, luidt de aanklacht. ‘Alleen al een begroeting in het ­Sloveens zou een mooi ­teken zijn ­geweest’, zegt journalist Mojca Zorko.

Toen Donald Trump in 2016 president van de VS werd, hing er echt een festivalsfeer in ­Sevnica’, zegt gids Sabina ­Zaksek. ‘We hoopten allemaal op een boom.’

Handelaars bedachten lokale specialiteiten zoals een ‘first ­lady’-wijn, een taart met haar naam erop of zelfs Witte Huis-pantoffels (grijs vilt met witte pompons). Men zou toeristen kunnen rondleiden naar plaatsen waar het ex-model ­gewoond had. Maar ­Melania Trump verwees nooit naar de 5.000 inwoners tellende stad, dus de toeristische overrompeling bleef­ uit.

Wie had geïnvesteerd in ­merchandise, was eraan voor de moeite. De pantoffels zijn uit de handel gehaald, maar de taart daarentegen, die geserveerd wordt met een plastic gouden ­lepel, is er nog altijd te krijgen.

Vorig jaar kreeg Melania Trump nog een nieuw standbeeld: