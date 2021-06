Kirsten Flipkens geeft door enkelblessure forfait voor Wimbledon en de Olympische Spelen

Kirsten Flipkens zal niet deelnemen aan Wimbledon (28 juni-11 juli) en de Olympische Spelen (23 juli-8 augustus). Dat bevestigde haar vader Marino Flipkens dinsdag aan Belga. De 35-jarige Kempense sukkelt nog steeds met een enkelblessure, die ze in januari opliep tijdens het WTA-toernooi van Abu Dhabi.

Daardoor is het voorlopig een seizoen om snel te vergeten voor Flipkens. Ze ging er in februari in de eerste ronde uit op de Australian Open en moest door last aan de enkel forfait geven voor Roland Garros. Tussendoor kon ze nauwelijks één match winnen, in de kwalificaties voor het toernooi van Miami.