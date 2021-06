Dertien EU-lidstaten ondersteunen verklaring over omstreden Hongaarse LGBTQ-wet

Dertien lidstaten van de Europese Unie veroordelen in een gezamenlijke verklaring de nieuwe Hongaarse wet die de ‘promotie’ van homoseksualiteit verbiedt. Dat heeft de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dinsdag aangekondigd in de marge van een bijeenkomst met haar Europese ambtgenoten in Luxemburg.

In de verklaring tonen België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zweden en Letland zich ‘ernstig bezorgd’ over de amendementen in de Hongaarse wet die ‘LGBTIQ-personen discrimineren’ en ‘het recht op vrije meningsuiting schenden onder het mom van de bescherming van kinderen’.

• Na migranten en Soros is het nu aan de lgbti-gemeenschap

‘Dit is een flagrante vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, en moet derhalve worden veroordeeld. Inclusie, menselijke waardigheid en gelijkheid zijn kernwaarden van onze Europese Unie, en wij mogen geen compromissen sluiten over deze principes’, luidt het in de verklaring. De dertien landen wijzen erop dat de amendementen ook de vrijheid van meningsuiting schenden.

De lidstaten dringen erop aan dat de Europese Commissie als hoedster van de Europese verdragen het respect voor de Europese wetten zal waarborgen, ‘door onder meer de zaak voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie’. De Commissie heeft al aangekondigd dat ze onderzoekt of de Hongaarse wet in strijd met de Europese wetgeving is.

• Opinie: Blijven samenwerken met Hongarije, of toch maar niet?

Wilmès onderstreept dat België het voortouw voor de verklaring heeft genomen. ‘Wij hebben een collectieve verantwoordelijkheid om de rechten van alle EU-burgers te beschermen, en daarom hebben wij de plicht onze stem te laten horen en te reageren wanneer deze rechten en onze waarden worden ondermijnd. We hebben ook de plicht om het onze partners te zeggen wanneer we er diep van overtuigd zijn dat zij de verkeerde weg zijn ingeslagen’, stelt de minister in een persmededeling.

Het Hongaarse parlement keurde vorige week een aantal amendementen op bestaande wetten goed die een verbod instelt op ‘het afbeelden en propageren van een andere genderidentiteit dan het geslacht bij de geboorte, geslachtsverandering en homoseksualiteit’ voor personen jonger dan 18 jaar.

Op initiatief van ???? en #Benelux geven 13 lidstaten een krachtig signaal tegen de anti-#LGBTQI-wetten ???????????? die in #Hongarije zijn aangenomen en roepen @EU_Commission op om op te treden. Vastbesloten de EU-waarden & de rechten van ALLEN te beschermen! https://t.co/gWo0UUzzhp — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) June 22, 2021

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) en ontslagnemend Nederlands minister-president Mark Rutte bespraken de Hongaarse wet met afkeuring tijdens het bezoek van De Croo aan Den Haag. ‘Als liberale regeringsleiders vinden we dit totaal onacceptabel’, vond Rutte.

Voor De Croo gaat het eigenlijk om het respect voor waarden. ‘Het Europees project is niet enkel een financieel project. Het Europees project is een waardenproject. Je kan geen goed economisch project uitwerken als je niet dezelfde waarden deelt’, aldus Alexander De Croo. Beiden willen het punt op de Europese Top van later deze week aansnijden, maar ze hebben nog niet bepaald hoe ze dat precies gaan doen, klonk het.