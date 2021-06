Billie Eilish onder vuur door racistische video

In een video die recent opdook op sociale media zingt Eilish mee met een tekst van rapper Tyler The Creator, die een scheldwoord voor Aziatische mensen bevat. Eilish verontschuldigde zich op haar eigen Instagram.

De gemonteerde video circuleerde al even op het sociale mediaplatform TikTok. Op de beelden zie je een jonge Billie Eilish meezingen met het liedje Fish van de Amerikaanse rapper Tyler the Creator uit zijn album ‘Goblin’ uit 2011. In de tekst gebruikt de rapper een racistisch woord voor mensen van Aziatische origine. In een ander deel van de video spreekt Eilish met een ander, ijler stemmetje. Velen interpreteren dat nu alsof ze een accent nadoet. Dat ontkent de popster.

De negentienjarige postte gisteren zelf een verontschuldiging op haar Instagram waarop ze zegt dat ze beschaamd is door de beelden. Eilish herinnert haar volgers er wel aan dat ze dertien of veertien was op het moment dat de beelden gemaakt werd, en dat ze bijklank van de tekst niet begreep. ‘Het was de enige keer dat ik het woord ooit heb gehoord, niemand in mijn omgeving heeft het ooit gebruikt’, aldus Eilish. Tegelijk toont de zangeres begrip voor de reacties. ‘Mijn jeugdige onwetendheid mag geen excuus zijn voor het feit dat dit een kwetsende video is. Dat spijt me oprecht.’

Dat ze een specifiek accent zou nadoen, ontkent ze. ‘Iedereen die me kent weet dat ik constant stemmetjes doe, tegen vrienden en familie. Dit is absoluut niet bedoeld om een taal, accent of cultuur na te bootsen.’ De zangeres noemt het gebrabbel.

Los van de interpretatie was het volgens haar nooit de bedoeling anderen te kwetsen, en betreurt ze dat het nu gelabeld wordt als iets wat anderen misschien nog meer kan kwetsen.