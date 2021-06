Podcasttips | De zoektocht naar een homoseksuele voetballer en het afscheid van ‘Buitenbaan’

Elke week vist redacteur Max De Moor uit het onmetelijke podcastaanbod de verhalen of gesprekken op die je gehoord moet hebben. Ze verschijnen eerst in de nieuwsbrief en daarna als artikel.

Acht weken lang portretteerde journaliste Marjan Justaert samen met Joris Van Damme gewone mensen met een buitengewoon leven in Buitenbaan. Voor de nieuwsbrief blikt Marjan terug:

‘Guy met zijn psychoses, Cherida met haar Chinees-Surinaamse roots, Ian met zijn strafblad of Ahmad met zijn onverwoestbare ambitie: allemaal hebben ze hun hart geopend en hun zoektocht of levensverhaal met ons gedeeld. Els en Barbara hebben we máánden mogen volgen met ons opnametoestel, zelfs hun tranen mochten we registreren. Hoe ver hun situatie soms ook van ons af stond, toch was er altijd een stuk herkenbaarheid. Met één grote gemene deler: koffie, taart, hartelijkheid. Van Pittem tot Achel. Dikwijls zeiden we op de terugweg tegen elkaar: “Tiens, zo hadden we dat nog nooit bekeken.” Het zijn verhalen die raken, die inspireren, die op een of andere manier de tijdgeest vatten. “Ik kan niet wachten tot zaterdag, wanneer de volgende aflevering uitgezonden wordt”, mailden sommige mensen ons. Een mooier compliment kun je als maker haast niet krijgen. Bedankt om zo massaal te luisteren.’

In de laatste aflevering van Buitenbaan ontdekt Barbara na haar veertigste dat ze in de wieg gelegd is voor topsport. Kan ze zich een weg naar de top koersen?

Maatschappelijk relevant, maar vooral goed gemaakt. Foto: NPO Radio 1

1. ‘De schaduwspits’ zoekt een openlijk homoseksuele profvoetballer

Wereldnieuws uit het American football: voor het eerst kwam een actieve NFL-speler uit de kast. Ondertussen danst de Uefa op een slap koord: de Duitse kapitein Manuel Neuer mag een regenboogband dragen op het veld, maar een volledig stadion in regenboogkleuren verlichten bleek een brug te ver. Als reactie op nieuwe Hongaarse wetgeving die het leven van lgbti’ers zuur maakt, was zo’n statement té politiek.

Sport en de lgbti-gemeenschap, het blijft een moeilijk huwelijk. Dat weten NOS-journalisten Rivkah op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens maar al te goed. Voor NPO Radio 1 gaan ze in de podcast De schaduwspitsop zoek naar een openlijk homoseksuele profvoetballer. Die is er nog niet in Nederland, het land dat als eerste ter wereld het huwelijk openstelde voor mensen van hetzelfde geslacht.

De ervaren mediamakers beseffen gelukkig dat een maatschappelijk relevant thema ook maar dat is: een startpunt. Ze verpakken hun speurtocht daarom op het ene moment als een thriller, dan weer als een introspectieve flashback. Deze podcast is echt ontzettend knap gemaakt. Bovendien bevragen de journalisten ook hun eigen rol, want het taboe heeft zich in alle aspecten van de sport genesteld, ook de media. De conclusie: een coming-out vergt veel meer dan het wegwuiven van een aantal achterhaalde vooroordelen. Toch vinden de makers tal van hoopgevende voorbeelden.

Meer dan 30 jaar geleden lag Fauci ook al onder vuur. Maar om heel andere redenen. Foto: EPA-EFE

2. Het vorige leven van viroloog Anthony Fauci: doelwit en bondgenoot van activisten

Toen covid-19 duizenden slachtoffers per dag maakte in de Verenigde Staten, leerde de wereld de aimabele viroloog Anthony Fauci kennen. Per toeval leerde ik hem al enkele maanden eerder kennen. In het boek How to survive a plague figureert Fauci als doelwit én bondgenoot van hiv-activisten en -patiënten in de jaren 80 en 90. De activisten van Act Up voerden een merkwaardige pas de deux uit: terwijl betogers poppenhoofden van Fauci spietsten, dineerden hun collega’s met de viroloog om vooruitstrevende experimentele behandelingen voor te stellen. Fauci stond immers aan het hoofd van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Radiolab plaatst deze onderbelichte geschiedenis in de huidige context. De documentaire (50 minuten) is al enkele maanden oud, maar werd recent overgenomen door The Atlantic. De makers trekken niet alleen parallellen met de coronacrisis, maar ook met het activisme van Black Lives Matter. Act Up is namelijk geslaagd waar anderen stranden: echte verandering doorvoeren.

Dr. Anthony Fauci was afgelopen week nog te gast op Sway. Kara Swisher grilt de Amerikaanse viroloog over gelekte e-mails en de theorie dat het coronavirus is ontsnapt uit een lab in Wuhan. En ook deze viroloog tracht het hoofd koel te houden bij talloze doodsbedreigingen.

Groots opgezette fraude? Foto: Exit Scam

3. Is de bitcoinhandelaar echt gestorven? Twijfel krijgt de overhand in ‘Exit scam’

Gerald Cotten overleed eind 2018 in India. De Canadese ceo van een handelsplatform voor cryptomunten nam zijn wachtwoord mee het graf in, waardoor 215 miljoen dollar in een virtueel vagevuur belandde. Zo luidt de officiële versie. Ondertussen blijkt er voldoende reden om aan die versie van de feiten te twijfelen. In Exit scam onderzoekt Aaron Lammer de theorie dat zijn dood in scène gezet is. Was Cotten een ordinaire oplichter? En ging hij met een fortuin aan de haal?

Deze podcast moet het hebben van het even bizarre als spannende uitgangspunt. Host Aaron Lammer is een goede verteller en als muzikant bij de band Francis and the Lights (vriendjes van Bon Iver) zet hij ook een sterke soundtrack neer. Toch had het geheel wat mij betreft iets meer interviews kunnen gebruiken om je echt in het verhaal te zuigen.

