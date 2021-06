Tijdens de tweede helft van de match tussen Finland en België liep een vrouw het veld op terwijl het spel volop aan de gang was. Het was haar bedoeling publiciteit te maken voor ‘cryptocoins’, virtueel geld. De ‘pitch invader’ werd snel afgevoerd.

De kans is groot dat deze cryptomunt van oplichters is, legde professor Bart Preneel, expert cryptografie aan de KULeuven, uit aan HLN. Er was veel kritiek op het in beeld brengen van de ‘pitch invasion’. Daar waar de reanimatie van voetballer Christian Eriksen wel in beeld werd gebracht, viel er van de actie weinig te zien. Zodra iemand het veld betreedt, wordt er meteen een andere camerastandpunt ingenomen. Dat behoort tot de richtlijnen van de regisseur

Waar vroeger al eens een naakte m/vr probeerde de aandacht te trekken, dan zijn het tegenwoordig meer en meer levende publiciteitsborden die proberen hun publicitair graantje mee te pikken. Dat was gisteren niet anders.