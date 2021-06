Reserveren voor de Kust-Express kan vanaf donderdag

Wie met de trein naar zee reist, kan daarvoor vanaf donderdag een zitplaats reserveren via de NMBS-website. Na een test begin juni wordt dat systeem nu uitgerold, kondigde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) dinsdagmiddag aan in de Kamer.

De NMBS zette op zaterdag 5 en zondag 6 juni voor het eerst rechtstreekse Kust-Express-treinen vanuit vier steden in het binnenland richting Blankenberge, De Panne, Knokke en Oostende in, zonder tussenstops. Mensen konden via de NMBS-website een plaatsje reserveren voor 1 euro bovenop de normale ticketprijs. Zo waren reizigers zeker van een plaats. Het ging om een proefproject, om te bekijken of het haalbaar is om in de zomer structureel reservatietreinen in te leggen van en naar de kust.

Dat proefproject is positief geëvalueerd, antwoordde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) dinsdagmiddag op vragen van N-VA, Vlaams Belang, Ecolo-Groen, PVDA, CD&V, Open Vld, Vooruit en PS in de Kamercommissie Mobiliteit. De Kust-Express-treinen zullen deze zomer dus rijden.

Concreet kan er vanaf donderdag gereserveerd worden. De voorwaarden zijn ongeveer dezelfde als die van het proefproject: de treinen vertrekken vanuit Brussel-Zuid, Luik-Guillemins, Gent-Sint-Pieters en Antwerpen Centraal en gaan richting Oostende, De Panne, Knokke en Blankenberge.

Gilkinet reageert tevreden. ‘Dit biedt een antwoord op de vraag van dagjestoeristen die een uitstap naar zee vooraf willen plannen. Zij zijn zeker van hun plaats, krijgen een snellere reistijd en vermijden erg drukke treinen.’

De Kust-Express start op 3 juli van start voor een zonnige zomer ??

?? 20 extra treinen/dag in het weekend

?? 4 extra treinen/dag op weekdagen

?? Meer rechtstreekse treinen

?? Comfortabelere treinen

? Snellere treinen

De Ecolo-vicepremier benadrukt dat het om een aanvulling gaat op het bestaande treinaanbod. De gewone treinen richting kust blijven volgens de normale dienstregeling rijden en het is ook niet de bedoeling om ook voor de normale treinverbindingen in België reservatie mogelijk te maken. ‘Dat is praktisch niet haalbaar en ook niet wenselijk. De trein nemen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.’