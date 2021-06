Preventieve maatregelen in Willebroek door verhoogde PFOS-concentraties

In een gebied rond de Fabrieksloop en het provinciaal groendomein Broek De Naeyer in Willebroek wordt aan bewoners gevraagd gelijkaardige maatregelen te volgen als in Zwijndrecht, waar de 3M-fabriek ligt.

Ovam en het Agentschap Zorg en Gezondheid namen de beslissing op basis van resultaten waaruit blijkt dat er verhoogde PFOS-concentraties aanwezig zijn in bodemstalen. Het gaat om een gebied rond een voormalige papierfabriek. Net zoals rond de 3M-site in Zwijndrecht dienen de maatregelen om de blootstelling van omwonden aan PFAS te beperken, de groep waar de PFOS-vervuiling toe behoort. Bewoners wordt gevraagd om voorlopig geen grondwater te gebruiken, niet te veel groenten uit de tuin en geen eieren van eigen kippen te eten en om regelmatig hun woning met water te poetsen.

De Fabrieksloop en de bekkens rond het terrein van de voormalige papierfabriek in het provinciaal groendomein Broek De Naeyer werden opgenomen in een proefproject voor waterbodemonderzoek. ‘Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt dat er verhoogde PFOS-concentraties aanwezig zijn in de waterbodem, het oppervlaktewater en de bodem rond de site’, stelt Karl Vrancken, Vlaams opdrachthouder voor de gecoördineerde aanpak van PFAS-verontreiniging in een persmededeling. De exacte perimeter en te volgen maatregelen zijn te vinden op de site van de overheid.

Geen vis uit vaart

Eind juni zullen in een ruimer gebied nog bijkomende stalen van de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater en de waterbodem worden genomen om de precieze situatie in kaart te brengen. De resultaten daarvan zouden in de eerste helft van juli bekend zijn. Ovam en het Agentschap Zorg en Gezondheid vragen al preventief aan een aantal directe omwonenden om voorzorgsmaatregelen te nemen. ‘Verder raden we af om vis te consumeren uit de nabijgelegen vijvers en de vaart ter hoogte van het afgebakende gebied’, klinkt het nog.

Hoe en waar de verhoogde concentraties PFOS precies vandaan komen, is nog niet duidelijk. Na de verontreiniging in Zwijndrecht rond het terrein van de 3M-fabriek werden ook al preventieve maatregelen getroffen op de locatie van de militaire brandweer van de vliegbasis Kleine-Brogel en in Mechelen rond het terrein van de brandweerkazerne.