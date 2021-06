Achttien maanden cel voor huurder ontploft pand Paardenmarkt

Dat oordeelde de correctionele rechtbank vandaag. De helft van de celstraf is met uitstel. Drie jaar geleden was er een zware ontploffing in het pand waarbij twee doden vielen.

De rechtbank veroordeelde Hamdi C. tot achttien maanden voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen, waarvan de helft met uitstel. De openbare aanklager had achttien maanden geëist, de rechtbank is hen daarin gevolgd. Bij de ontploffing op 15 januari 2018 werden drie panden op de Paardenmarkt in Antwerpen volledig verwoest.

Paul Van Laerhoven (39) en Sahil Noor (26) lieten die avond het leven, 27 bewoners raakten gewond. De materiële schade was enorm. Hamdi C. huurde de Paardenmarkt zelf van Patrick D.C., die werd vrijgesproken. Ook twee huurders die ervan werden beschuldigd te hebben geknoeid met een gaskraan, werden vrijgesproken.

Geldgewin primeerde

Hamdi C. werd tijdens de rechtszaak een gebrek aan voorzichtigheid verweten. Hij huurde Paardenmarkt 101 en had de studio’s op de eerste en tweede verdieping verder onderverhuurd. Enkele maanden voor de explosie had er zich al een gaslek voorgedaan. Gas had zich opgestapeld in een oude gasbuis, nadat er in de kelder een oude gasmeter was opengedraaid. De gasexplosie is vermoedelijk ontstaan door het aansteken van een sigaret of een kaars.

Volgens het parket was de verhuurder op de hoogte van het gaslek, maar zou hij er onvoldoende gevolg aan hebben gegeven. Hamdi C. had een niet-erkende installateur aan het gasnetwerk laten werken. Bovendien werd de installatie niet onderhouden en regelmatig gecontroleerd. ‘Een degelijke en professionele herstelling van de gasbuis zou het drama hebben kunnen voorkomen’, stelde het parket na het onderzoek.

De rechtbank volgt dat oordeel. ‘De beklaagde liet geldgewin primeren op de veiligheid van zijn huurders. De beklaagde gaf geen enkel gevolg aan de gasgeur. De explosie had voorkomen kunnen worden en zijn houding heeft het leven gekost aan twee personen’, stelde de rechtbank. Hamdi C. had het pand ook in compartimenten onderverdeeld en onderverhuurd, terwijl hij daar geen toestemming voor had.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar

De raadkamer had eerder de man uit Sint-Niklaas doorverwezen naar de correctionele rechtbank wegens onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke brandstichting. De vijftiger had zich verzet tegen die doorverwijzing. Volgens hem was het onderhoud van de gasmeter niet zijn verantwoordelijkheid, maar die van de eigenaar. Hij voerde voorts aan dat andere mensen aan de installatie en de meter hadden geknoeid, waardoor er gas was vrijgekomen.

De rechtbank beschouwt Hamdi C. als enige verantwoordelijke voor het drama. Patrick D.C., de eigenaar van het pand die rechtstreeks werd gedagvaard door de verdediging van Hamdi C., werd vrijgesproken. Hij was volgens de rechtbank wel op de hoogte van de deplorabele toestand van het pand, maar had geen kennis van de gevaarsituatie met het gasnetwerk.

Ook twee huurders die ervan werden beschuldigd te hebben geknoeid met een gaskraan, worden vrijgesproken. ‘Het staat vast dat Hamdi C. als verhuurder van het pand verantwoordelijk was voor de onderhoud van de water, gas en elektriciteitsvoorzieningen’, stelt de rechtbank.