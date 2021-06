De Belgische weg naar de finale van het EK voetbal

Na een negen op negen in de groepsfase kunnen de Rode Duivels beginnen dromen van het verdere verloop van hun EK. Wie de tegenstander wordt van België in de 1/8ste finales, is nog koffiedik kijken. Winst tegen die nobele onbekende leidt misschien wel tot een clash met Italië.

Maar laten we nog niet op de zaken vooruitlopen. Zondag spelen de Rode Duivels in het broeierige Sevilla voor een plaats in die kwartfinales. De tegenstander is een ‘beste derde’ uit groep A, D, E of F.

De (tussen)standen

In groep A is Zwitserland sowieso als derde geplaatst voor de achtste finales, aangezien Finland (groep B) en Oekraïne (groep C) na hun drie poulematchen slechts 3 punten hebben gesprokkeld.

In groep D valt de beslissing vanavond. Tsjechië en Engeland tellen 4 punten, Kroatië en Schotland elk 1. De Tsjechen en de Engelsen, die elkaar vanavond bekampen, zijn mathematisch al minstens derde.

In Groep E moet Spanje nog vol aan de bak. Zij staan voorlopig derde en moeten winnen tegen Slovakije om door te stoten naar de 1/8ste finales. Een derde gelijkspel zou immers samen slechts 3 punten opleveren en dan is het lang niet zeker of zij een van de beste derdes zouden eindigen.

Groep F , de groeps des doods ten slotte: ook hier kan elke ploeg nog doorgaan. Frankrijk heeft al vier punten en is sowieso al een beste derde. Maar wie hen vergezelt naar de volgende ronde, dat is nog koffiedik kijken: Duitsland bekampt zwakkere broertje Hongarije, Portugal moet nog vol aan de bak tegen Frankrijk. De derde in deze groep wordt hoogstwaarschijnlijk een zware tegenstander.

‘Rekenen’ op beste derde

De beste derde, op basis van welke criteria wordt een stand opgemaakt? Indien verschillende ploegen met het hetzelfde aantal punten eindigen, gelden de volgende regels:

Doelpuntensaldo Aantal gescoorde goals Aantal winstmatchen Aantal gele en rode kaarten De ranking op de ‘European Qualifiers Ranking’

Wat zijn de mogelijke 8ste finales?

Volgens databedrijf Gracenote Live heeft Frankrijk 44 procent kans om Zwitserland te trekken, Nederland 31 procent tegen Portugal. En België heeft 24 procent kans om Slovakije te treffen. Van de derdes heeft Finland het minste kans om nog door te gaan: slechts 13 procent.