Sociaal akkoord krijgt groen licht van de vakbonden

De socialistische vakbond zal het ontwerp van sociaal akkoord goedkeuren en ook de liberale vakbond geeft groen licht.

Het ontwerp van sociaal akkoord over onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen voor oudere werknemers moest nog groen licht van de vakbonden krijgen. Bij het ABVV heeft de achterban het ontwerp nipt goedgekeurd. Zakenkrant L’Echo spreekt over 49,06 procent van de stemmen voor, terwijl 49,01 procent neen stemde. Bij de liberale vakbond stemde 88 procent voor, aldus voorzitter Mario Coppens. De christelijke vakbond beraadt zich ook vandaag. Dat overleg is nog bezig.