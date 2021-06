Spaanse pers hekelt prestatie Hazard, Italië ontdekt Doku

Een zege van de Rode Duivels tegen de Finnen doet internationaal nog maar weinig stof opwaaien. De buitenlandse aandacht ging vooral naar de miraculeuze kwalificatie van de Denen én het feit dat de eindstand in groep C - drie ploegen met drie punten - ervoor zorgde dat een aantal landen - Frankrijk en Engeland - hiermee geplaatst zijn voor de 1/8ste finale zonder zelf te spelen.

Gelukkig werd er hier en daar nog een druppeltje digitale inkt gespendeerd aan de Duivels. De Italiaanse Gazzetta dello Sport zag hoe Lukaku opnieuw scoorde en stelde vast dat de Belgen weigerden te rekenen, refererend naar de moeilijke tabelhelft waarin de Duivels terechtkomen na de negen op negen. Ook het Spaanse Marca had oog voor Lukaku: hij wil het kampioenschap winnen en de trofee van topschutter.

Hier en daar was er nog oog voor de individuele prestaties van de Duivels. L’Equipe zag in De Bruyne alweer een visionair maar de meest frappante titel viel te lezen bij het Spaanse AS. ‘Hazard no encuentra la paz’, ‘Hazard vindt geen rust’, analyseerde de Spanjaarden de prestatie van de middenvelder van Real Madrid. ‘Op dit niveau hoef je van Hazard niet veel te verwachten’, begint de journalist zijn relaas. ‘Ze weten het al een tijdje in Madrid en ze beginnen het nu ook te zien in België.’

Voor het overige is er weinig aandacht voor de Duivels voor wie het toernooi, ook voor de buitenlandse pers, pas nu lijkt te beginnen. Het Nederlandse AD zag dat de Belgen zich niet lieten verrassen maar had, terecht, vooral oog voor de prestatie van het eigen Oranje. Het Duitse Bild vond dan weer niet beter dan de Finse doelman Lukas Hradecky uit te roepen tot schlemiel van de match na zijn owngoal.

Wel opvallend: ook de toonaangevende Gazzetta dello Sport maakte schijnbaar voor het eerst kennis met Jeremy Doku. De Italiaanse krant noemde de snelle buitenspeler een ‘verrassing’ en gaf hem een hoge quotering: 7.