De voorbije dagen kregen we tientallen vragen van ongeruste lezers over de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht. Wat met het kraantjeswater? Waarom komt dit nu pas naar boven? Wat kan je als inwoner van Zwijndrecht doen? In bovenstaande video beantwoorden journalisten Maxie Eckert, Jef Poppelmonde, Stijn Cools en Wim Winckelmans de meest gestelde vragen. Bekijk de live video hierboven vanaf 12 uur.