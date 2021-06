Hongarije over voetbalstadion in regenboogkleuren: ‘Gevaarlijk om sport en politiek te mixen’

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken noemt het voorstel van München om het stadion woensdag tijdens de wedstrijd tussen Hongarije en Duitsland te verlichten in de regenboogkleuren ‘gevaarlijk’. De spanningen tussen West-Europa en Hongarije lopen de laatste dagen op na een omstreden nieuwe wet.

‘Het is extreem schadelijk en gevaarlijk om sport en politiek te vermengen’, aldus minister Peter Szijjarto. ‘De historische ervaring leert dat dit een slechte zaak is en de Duitsers weten dat beter dan wie ook’, voegde hij eraan toe, verwijzend naar het Duitse naziverleden.

De stad München heeft de Uefa maandag toestemming gevraagd om het stadion in regenboogkleuren te versieren, ‘als zichtbaar teken van solidariteit met de lgbti-gemeenschap in Hongarije’. ‘We hebben een wet aangenomen om Hongaarse kinderen te beschermen, en nu vechten ze ertegen in West-Europa’, klaagde de Hongaarse minister.

De voorbije dagen ontstond er ook al wrevel bij de Hongaren over de aanvoerdersband in regenboogkleuren van de Duitse kapitein Manuel Neuer. De Uefa concludeerde echter dat Neuer geen algemene gedragsregels had overtreden. De heisa is een direct gevolg van een wet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Daarmee wordt verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar.