Filipijnse president Duterte: ‘Ofwel neem je het vaccin, ofwel ga je de gevangenis in’

De controversiële Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft op nationale televisie gezegd dat hij ‘geïrriteerd’ is door de vaccinaarzeling in zijn land. Voor hem is het simpel: je neemt het vaccin, of je gaat de gevangenis in.

De Filipijnen hebben op dit moment te maken met een van de ergste uitbraken in Azië en moesten al 23.000 coronaoverlijdens verwerken. De vaccinatiecampagne is er begonnen, maar verloopt langzaam. De overheid wil op een bevolking van 110 miljoen zeker 70 miljoen mensen inenten tegen covid-19, maar er werden nog maar 2,1 miljoen mensen gevaccineerd. Er zou nogal wat vaccinscepsis in het land zijn en er is sprake van een lage opkomst in hoofdstad Manilla.

Het geduld van president Duterte raakte maandag op en hij zei in een televisietoespraak dat de bevolking de keuze heeft: ‘of het vaccin, of de gevangenis’. Daarmee spreekt hij zijn eigen gezondheidsmedewerkers tegen die eerder aangaven dat, hoewel het aangespoord wordt, zich laten vaccineren volledig vrijwillig is.

Lotingen

Terwijl de president dreigt, proberen sommige vaccinatiecentra op het platteland mensen te overtuigen op een andere, menselijkere manier. Zo vindt er in Sucat, een gemeente aan de rand van Manilla, wekelijks een loting plaats onder gevaccineerden. Twintig mensen maken zo wekelijks kans op een zak rijst van 25 kg. Met succes: de lokale overheid liet aan persagentschap Reuters weten dat ze nu dagelijks zo’n 2.000 prikken zetten terwijl dat er voor de lotingen 400 waren.

Duterte, die sinds 2016 aan de macht is, werd al eerder bekritiseerd voor zijn harde aanpak om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hij liet ook nog weten aan dat de scholen voorlopig niet zullen heropenen.