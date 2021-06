Carl Nassib komt als eerste actieve American Football League-speler uit de kast

Carl Nassib heeft zich maandag geout als homoseksueel via een bericht op Instagram. Hij is daarmee de eerste actieve American Football-speler die dat doet. ‘Representatie is belangrijk’, aldus Nassib.

‘Ik ben in mijn huis hier in West Chester, Pennsylvania,’ aldus de 28-jarige Nassib in zijn Instagram-video. ‘Ik wilde even de tijd nemen om te zeggen dat ik homo ben. Ik was al een tijdje van plan om dit te doen, maar voel ik me nu eindelijk comfortabel genoeg om het luidop te zeggen.’

‘Ik ben een vrij gesloten persoon, dus ik hoop dat jullie weten dat ik dit echt niet doe om aandacht te krijgen. Ik vind vooral dat representatie en zichtbaarheid erg belangrijk zijn. Eigenlijk hoop ik dat video’s zoals deze en het hele coming-outproces ooit niet meer nodig zal zijn. Tot die tijd zal ik mijn best doen om een omgeving te creëren die accepterend en medelevend is’, klinkt het.

Eerste actieve speler

Nassib is op die manier eerste actieve speler bij de National Football League (NFL) die openlijk zegt op mannen te vallen. In 2014 was Michael Sam al de eerste openlijk homoseksuele speler die door de NFL werd geselecteerd, maar hij speelde uiteindelijk nooit een competitiematch.

Andere spelers uit de NFL kwamen pas na hun pensioen uit de kast. David Kopay was in 1975 de eerste om dat te doen en inspireerde daarmee verschillende andere sporters om hetzelfde te doen.

American football is één van de populairste sporten in Amerika. De NFL en zijn team lieten al verstaan trots te zijn op Nassib.

Nassib deelde nog mee 100.000 dollar te zullen doneren aan het Trevor Project. Dat is een organisatie voor de preventie van zelfdoding onder jonge holebi’s in de Verenigde Staten.