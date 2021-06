Weerbericht | Zwaarbewolkt weer, regenzone verzwakt

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt met buien, die actiever zijn in de zuidelijke landshelft en daar plaatselijk gepaard gaan met onweer of grote neerslaghoeveelheden. Het centrale deel krijgt meestal met lichte regen te maken en het uiterste noordwesten van het land en de kustregio houdt het wellicht helemaal droog. De maxima liggen op de meeste plaatsen tussen 15 en 18 graden. In het uiterste zuiden wordt het nog 20 graden. De noorden- tot noordoostenwind is meestal matig en aan zee vrij krachtig. Aan zee en op de Hoge Venen zijn er rukwinden mogelijk tot 50 km/u. Dat meldt het KMI.

Dinsdagnacht verzwakt de regenzone verder en blijft nog een tijdje trappelen over het centrale deel van het land om tenslotte tegen de ochtend te verdwijnen. Dat betekent dat het nog een tijdlang in die regio’s licht zal regenen, maar op verschillende plaatsen wordt het geleidelijk droog met een paar opklaringen. De minima liggen tussen 9 en 12 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordnoordoosten.

Woensdag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een groot deel van de dag blijft het zwaarbewolkt. Op het einde van de dag echter breekt de bewolking toch op vele plaatsen. De maxima liggen tussen 16 à 17 graden aan zee en in de Hoge Venen, 19 à 20 graden in het centrum en de Kempen, en 22 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait zwak tot meestal matig uit het noordoosten en krimpt naar noord.

Donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Enkel in het zuidoosten is er kans op enkele buien. Maxima tussen 17 à 18 graden aan zee en op de Ardense toppen en 22 graden in de Kempen. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen.

Vrijdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op buien vanaf de kust. Maxima tussen 18 en 23 graden bij een matige wind uit noordelijke richtingen.

Zaterdag ziet het er naar uit dat het wisselend tot soms zwaarbewolkt zal worden met kans op enkele buien in de namiddag. De maxima schommelen daarbij rond 21 graden in het centrum.

Zondag is het gedeeltelijk bewolkt met een kleine kans op een bui. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum van het land.

Maandag zou er meer ruimte voor de zon kunnen komen en kan het enkele graden warmer worden.